نبيل الحلفاوي في وداع مؤثر من نجوم الفن ويتقدمون بتعازيهم الحارة

رحل الفنان القدير نبيل الحلفاوي، أحد أبرز أعلام التمثيل في مصر والعالم العربي، والذي ترك بصمة لا تُنسى في قلوب جمهوره وأصدقائه من خلال أدواره المميزة وشخصيته المتواضعة.

وجاءت وفاة الحلفاوي بعد أزمة صحية مفاجئة أنهت مسيرته الفنية المليئة بالعطاء والإبداع، تاركاً خلفه إرثاً فنياً غنياً وذكريات لا تُنسى.

يرصد الموجز، نعي نجوم الفن للفنان الراحل نبيل الحلفاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نبيل الحلفاوي

تفاصيل وفاة نبيل الحلفاوي وأيامه الأخيرة

توفي الفنان نبيل الحلفاوي عن عمر ناهز 77 عاماً إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية ومشكلات في التنفس ونُقل إلى المستشفى حيث أمضى ثلاثة أيام داخل العناية المركزة، قبل أن يُعلن خبر وفاته صباح اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر.

أنهت الأزمة الصحية المفاجئة حياة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، ليترك خلفه حزناً عميقاً في قلوب زملائه وجمهوره، خاصة أن الحلفاوي كان يتمتع بمكانة خاصة لما عُرف به من أخلاق رفيعة ودعمه لزملائه في المجال الفني.

ونعي نجوم الوسط الفني، الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بكلمات مؤثرة عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

نبيل الحلفاوي

حنان مطاوع: "فقدت واحداً من أقرب الناس إلى قلبي"



كانت الفنانة حنان مطاوع من أولى النجوم الذين نعوا الراحل، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "لا إله إلا الله، رحل واحد من أحب وأغلى الناس على قلبي ربنا يرحمه ويصبر قلب خالد ووليد وكل محبيه."

أحمد الفيشاوي: "فقدت عمّاً وأباً آخر"



شارك الفنان أحمد الفيشاوي حزنه عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "النهاردة فقدنا بكل حزن الفنان القدير نبيل الحلفاوي، فقدت عم آخر وأب أيضاً. أرجو الدعاء."

هند صبري: "فقدنا إنساناً ونجمًا كبيرًا"

بدورها، عبّرت النجمة هند صبري عن حزنها الشديد، وقالت: "فقدنا نجماً وإنساناً كبيراً خلق لنفسه عالماً من الشخصيات التي أمتعنا بها. خالص العزاء لأسرته ومحبيه في الوطن العربي كله."

نعي هاني رمزي

كتب الفنان هاني رمزي رسالة مؤثرة قال فيها: "الله يرحمك يا عم نبيل يا فنان يا عظيم. أشهد الله أنني ما رأيت في نبلك وإنسانيتك مثيلاً. ربنا يصبر زوجتك وأولادك خالد ونبيل وكل محبيك."

نعي بشري بكلمات مؤثرة

أما الفنانة بشرى فقد كتبت منشوراً يحمل حزناً كبيراً: "كده تفاجئنا وتاخدنا على خوانة يا أستاذ نبيل؟! هتوحشنا مواقفك اللي هتفضل محفورة في الذاكرة والتاريخ. الله يرحمك ويحسن إليك."

نعي كريم عبد العزيز

حرص الفنان كريم عبد العزيز على تقديم التعازي، حيث كتب عبر صفحته:

"إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنان القدير نبيل الحلفاوي اللهم اغفر له وارحمه، وخالص العزاء لأسرته الكريمة."

نعي أكرم حسني

شارك الفنان أكرم حسني أيضاً في تقديم العزاء قائلاً: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون. اللهم اغفر له وارحمه وألهم أهله الصبر والسلوان."

إسعاد يونس: "وداعاً يا قبطان"



كما نعت الفنانة إسعاد يونس الراحل بقولها:

"في أمان الله يا قبطان تعازيّ الحارة للأحباب الأساتذة خالد ووليد الحلفاوي وجميع الأسرة، اللهم أنعم عليه بسكني الجنة وألهمنا الصبر والقبول."

وداع المخرج ماندو العدل للفنان نبيل الحلفاوي

كتب المخرج ماندو العدل عبر منشور: "وداعًا الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، من أهم الممثلين في تاريخ الدراما العربية كان لي شرف العمل معه في مسلسل لأعلى سعر واستمتعت بموهبته وثقافته وإخلاصه في العمل. كان شخصًا لطيفًا ومهذبًا وصاحب حضور قوي. الله يرحمه مع السلامة يا عم مخلوف".

إلهام شاهين: فقدنا شخصية فنية وإنسانية نادرة



أما الفنانة إلهام شاهين فقالت: "الله يرحم الأستاذ الفنان الكبير المحترم نبيل الحلفاوي ويسكنه فسيح جناته. إنسان صادق ومنتهى النبل، وعقل راجح وفكر راقٍ. شخصية صعب تكرارها، كنت محظوظة بالعمل معه في أعمال أعتز بها جدًا، مثل مسلسل أحلام لا تنام وفيلم الهروب إلى القمة سنفتقد وجودك في الحياة الفنية وآراءك الثاقبة ومواقفك المحترمة ربنا يصبر محبيه على فراقه، وعزائي للسيدة زوجته وأبنائه وليد وخالد".

نبيل الحلفاوي

ليلى علوي: الفنان الذي لن يتكرر

كما كتبت ليلى علوي: "البقاء لله الأستاذ المحترم نبيل الحلفاوي، من أفضل الفنانين الذين قابلتهم في حياتي، إنسان مثقف وفنان ملتزم، ممثل بارع وأدائه مميز جدًا كان رمزًا محترمًا للفنانين. خسرناه بالفعل، لكنه في مكان أفضل. ربنا يصبر محبيه وأسرته".

أحمد أمين: قبطان الفن يرحل عن عالمنا

كتب الفنان أحمد أمين: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله أستاذي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، رحل القبطان وترك بصمة لن تمحى في تاريخ الفن وفي قلوبنا جميعًا، ربنا يصبرنا ويصبر أسرته وحبائه، الفاتحة ودعواتكم".

محمد إمام: فنان مميز لن يتكرر

وفي نفس السياق، كتب محمد إمام: "إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفنان الكبير نبيل الحلفاوي. خالص العزاء لأبنائه وليد وخالد، ربنا يصبركم فنان مميز لن يتكرر".

جنازة مهيبة للفنان الراحل نبيل الحلفاوي

شيعت جنازة الفنان نبيل الحلفاوي مساء اليوم الأحد من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد بعد صلاة العشاء.

وحضر عدد كبير من النجوم وصناع الفن والجمهور، تعبيراً عن حبهم وتقديرهم للفنان الكبير، الذي كان يتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع، وكان ابرز الحاضرين عمرو يوسف و اشرف زكي واحمد بدير و محمود سعد وم دنيا سمير غانم وأحمد السعدني ومحمود البزاوي ومحمود حجازي وهنادي مهني والسبكي ومريم الخشت.



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