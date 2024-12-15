بعد رحيل نبيل الحلفاوي.. كيف تؤثر الشيخوخة على الصحة وتزيد مخاطر الوفاة؟

غادر الفنان نبيل الحلفاوي عالمنا منذ قليل، بعد دخوله في غيبوبة إثر أزمة صحية حادة انتهت بوفاته، عاش الفنان سنواته الأخيرة محاطًا بحب جمهوره وإبداعه الفني، ليختتم حياته في عمر 77 عامًا، تاركًا إرثًا ثقافيًا غنيًا.

تفاصيل المرض الذي أودى بحياة الفنان

عانى الفنان نبيل الحلفاوي من أزمة صدرية حادة قبل أيام قليلة، أدت إلى صعوبة في التنفس وفقدان الوعي، على إثر ذلك، نُقل إلى المستشفى ووضع تحت العناية المركزة، حيث ظل تحت إشراف طبي مكثف حتى وفاته.

دروس مهمة للوقاية من أمراض الشيخوخة

أمراض الشيخوخة تمثل تحديًا صحيًا كبيرًا قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل تلك التي أودت بحياة الفنان نبيل الحلفاوي، ولكن في الوقت ذاته يمكن التقليل من هذه المخاطر، من خلال اتباع نمط حياة صحي ومتوازن يشمل..

1. النشاط البدني لتعزيز الصحة العامة

ممارسة 150 دقيقة أسبوعيًا من التمارين الرياضية، مثل المشي أو السباحة، يعزز اللياقة القلبية التنفسية.

تحسين التوازن وتدريب القوة يساعد على تقليل مخاطر السقوط والحفاظ على مرونة العضلات.

النشاط البدني لا يعزز اللياقة الجسدية فقط، بل يحمي القدرات العقلية، مثل الذاكرة وحل المشكلات، ويقلل خطر الإصابة بالخرف.

نبيل الحلفاوي

2. النظام الغذائي المتوازن

يعد تناول الطعام الصحي أحد الركائز الأساسية للوقاية من أمراض الشيخوخة والتقدم في العمر، ويقدم الموجز أبرز ما يوصي به الخبراء في هذا الشأن على النحو التالي..

تجنب الدهون النباتية المهدرجة واللحوم المصنعة لاحتوائها على مواد حافظة.

الحد من السكر والملح للحفاظ على صحة القلب والشرايين.

الاعتماد على الألياف الغذائية نظرا لدورها في تحسين الهضم والحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.

الابتعاد عن الخبز الأبيض لتقليل خطر انسداد الشرايين.

دراسة حديثة.. الرياضة مفتاح العمر الطويل

نشرت المجلة البريطانية للطب الرياضي دراسة تؤكد على العلاقة الوثيقة بين اللياقة القلبية التنفسية وتحسين الأداء الإدراكي، فالأشخاص الذين يتمتعون بلياقة عالية يظهرون قدرات أفضل في الذاكرة والتفكير واتخاذ القرارات.

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