7 مشروبات ساخنة للتدفئة في فصل الشتاء.. تعرف عليها

يعتبر فصل الشتاء، وقتًا مثاليًا للاستمتاع بالمشروبات الساخنة التي تمنح الجسم الدفء والراحة، ومع انخفاض درجات الحرارة، تحتاج أجسامن اإلى مصادر حرارية تساعدنا على مواجهة البرد، وتعتبر المشروبات الساخنة الخيار الأمثل لذلك.

يستعرض “الموجز ”، مجموعة من المشروبات الساخنة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، مع فوائد كل منها.

1. الشاي



- الشاي الأسود: يعتبر من أكثر الأنواع شيوعًا في فصل الشتاء، يحتوي على مضادات أكسدة ويساعد على تحسين الدورة الدموية.

- شاي الأعشاب: مثل شاي النعناع أو البابونج، الذي يعرف بخصائصه المهدئة والمريحة للجهاز الهضمي.

طريقة التحضير

- غلي الماء ثم إضافة كيس الشاي أو الأعشاب وتركه لمدة 5-7 دقائق، يمكن تحليته بالعسل أو السكر حسب الرغبة.

الشاي

2. القهوة

- القهوة العربية: مشروب تقليدي يقدم مع التمر، يتميز بنكهته القوية.

- القهوة بالحليب: تعد إضافة الحليب إلى القهوة وسيلة رائعة لتخفيف حدة النكهة.

طريقة التحضير

- يمكن تحضيرها باستخدام ماكينة القهوة أو بالطريقة التقليدية، ويمكن إضافة القرفة أو الفانيليا لإضفاء نكهة مميزة.

3. الشوكولاتة الساخنة

الفوائد

تعتبر الشوكولاتة الساخنة من المشروبات الغنية بالكاكاو، مما يجعله مثاليًا لتحسين المزاج وزيادة الطاقة.

طريقة التحضير

- تسخن الحليب على النار مع إضافة الكاكاو والسكر، ثم تُخفق جيدًا حتى تتجانس، يمكن إضافة كريمة خفق أو حبيبات الشوكولاتة.



4. الحليب بالكركم

الفوائد

يعرف مشروب الحليب بالكركم بفوائده الصحية، بما في ذلك خصائصه المضادة للالتهابات والمساعدة في تعزيز المناعة.

طريقة التحضير

- تسخن كمية من الحليب مع إضافة ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة من العسل، يمكن أيضًا إضافة القرفة لتحسين النكهة.

الحليب بالكركم

5. مشروبات الفواكه الساخنة



أنواع المشروبات

- عصير التفاح الساخن: يعتبر خيارًا رائعًا. يمكن إضافة القرفة والقرنفل لتعزيز النكهة.

- عصير البرتقال الساخن: يعد خيارًا منعشًا، خاصة عند إضافة القليل من الزنجبيل.

طريقة التحضير

- تسخن الفواكه مع الماء والسكر والتوابل على نار هادئة حتى تتجانس النكهات.

6. مشروبات الزنجبيل

الفوائد

الزنجبيل معروفة بفوائده الصحية، بما في ذلك تخفيف أعراض البرد وتعزيز الدورة الدموية.

طريقة التحضير

- يتم غلي قطع الزنجبيل الطازجة في الماء مع إضافة العسل والليمون لتحسين النكهة.

7. مشروب الشاي بالليمون والعسل

الفوائد

يعتبر هذا المشروب مثاليًا لتهدئة الحلق ومكافحة نزلات البرد.

طريقة التحضير

- يغلى الماء، ثم يضاف كيس الشاي وشرائح الليمون. بعد ذلك، يتم تحليته بالعسل.

الشاي بالليمون

تعتبر المشروبات الساخنة من أفضل الخيارات لتدفئة الجسم في فصل الشتاء، من الشاي والقهوة إلى الشوكولاتة الساخنة ومشروبات الزنجبيل،هناك خيارات متعددة تناسب جميع الأذواق.

تحضير هذه المشروبات لا يتطلب الكثير من الوقت أو المكونات، مما يجعلها مثالية للاستمتاع بها في المنزل مع العائلة أو الأصدقاء.

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