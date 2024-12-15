أبرز إصابات العين في الشتاء.. السبب وطرق العلاج

أبرز إصابات العين في الشتاء.. تؤثر التقلبات الجوية على صحة بعض الأجزاء في جسدك نتيجة انخفاض درجات الحرارية وارتفاع شدة الرياح الباردة و التعرض لنزلات البرد .

ويقدم لك الموجز أبرز إصابات العين في الشتاء طبقا لما نشره موقع Times Of India عبر التقرير التالي.

5 اثار منتشرة في العين من الشتاء

جفاف العين :قد تقل نسبة الرطوبة في العين في الشتاء نتيجة ملامسة الهواء البارد للعين واجهزة التدفئة داخل المنازل والمباني والذي يؤدي التعرض مبالغ لها الى انحدار في نسبة رطوبة العين

كيف اعالجها وما هي الاعراض ؟

الاعراض : حكة او التهاب او الشعور بحرقة داخل العين او الالتهاب او الخشونة والتي تساهم في نقص الرطوبة في العين

اما بالنسبة للعلاج فيمكنك استعمال قطرات العين التي لا تحتاج لوصفة طبية لجلبها من الصيدلية لكن يفضل زيارة الطبيب لمتابعة مسار العلاج اذا اصبت بجفاف العين

جهازات الترطيب الداخلية :للوقاية من جفاف العين ونشر الرطوبة في الهواء

2.ارتفاع نسبة الاصابة بعدوى العين والحساسية :قد ينتج عن الحكة التي يسببها الجفاف رغبة الناس بلمس الاعين مما ينتج عنه التهابات كألأتهاب الملتحمة او يعرف ايضا باسم بالعين الوردية وان كنت في مكان مغلق عند الشعور بالحساسية فربما يكون هذا نتيجة التعرض لعفن والغبار وحبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة أكثر انتشارا ، بالإضافة إلى ذلك، ربما قد ينتج عن ملامسة الهواء البارد تعزيز الشعور بالحساسية وتهيج العين.

العلاج : اعتمد على جهاز ترطيب وجعله يصل الى درجات حرارة متوسطة مع تجنب رفع درجة الحرارة بشكل كبير اذا كنت في مكان مغلق وادخل الهواء الدافئ الى منزلك عن طريق فتح النوافذ لوقت محدد لينتشر الهواء النفي في ارجاء المنزل …وقم بزيارة طبيب العيون اذا اصبت بالملتحمة في اقرب فرصة لتحد من انتشاره مع تطهير عينك بانتظام

3.مواجهة الهواء الجاف :تهدد العين بالاصابة بالجفاف عند تعرضها للرياح والهواء الجاف ويشكل خاص في الشتاء مما يعزز من انتشار التهيج والحساسية في العينين

الاعراض:سقوط الدموع بشكل مفرط ولا ارادي

العلاج :ارتداء النظارات الشمسية ممكن ان يقي ويعالج من جفاف العين بابعاد الرياح ومنعها من ملامسة العين مع الاتربة وقد يساعد ايضا وضع الاوشحة والقبعات تستطيع حفظ عينيك من خطر الهواء الجاف من خلال وضع الاوشحة والقبعات العريضة حولك

4.شعور العين بالارهاق من الاضاءة واجهزة الهاتف والتلفاز :يفضل الكثير البقاء في منازلهم نظرا للطقس البارد والجلوس امام التلفاز او الحواسيب والهواتف مما قد يؤدي الى ارهاق العين من الضوء لذا ينصح باتباع خطة 20-20-20 وهي تتضمن ان كل 20 دقيقة ارح عينيك واغلقها لمدة 20 ثانية لوقايتها من الجفاف وانظر يبعد عنك 20 قدما وقم ايضا بضبط شدة الاضاءة حتى لا تصاب عينك بالضغط خلال القراءة او العمل

5.العدسات اللاصقة :قد يكون الهواء الجاف والتدفئو خطرا على رطوبة عينيك وبشكل خاص اذا ارتديت العدسات اللاص التي تخدش قرنيتك

الاعراض :الشعور بالم بعد ارتداء العدسات وعدم رؤية ما حولك بوضوح وتأثر عيناك عند مقابلة الضوء والاحساس بوجود حصوات في العين

العلاج :استعمل قطرات مرطبة بانتظام لوقاية عيناك من الجفاف واخلع العدسات عندما تواجه الهواء او الرياح الشديدة للحد من خطر رطوبة العين

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