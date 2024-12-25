خدمات صحية لتفادي المرض.. تفاصيل متحور كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يُدعى XEC، وهو سلالة هجينة من متحور "أوميكرون" SARS-CoV-2، يُشبه المتحور الجديد أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، ما يزيد من صعوبة التمييز بينه وبين الأمراض الموسمية.

وتبين الموجز فيما يلي اعراض متحور كورونا XEC وكيفية العلاج والوقاية منه

أعراض متحور كورونا XEC

وفقًا لوزارة الصحة، فإن أبرز أعراض متحور XEC تشمل:

1. ارتفاع في درجة الحرارة.



2. السعال المستمر.



3. ضيق التنفس.



4. آلام بالجسم.



5. الشعور بالإرهاق والتعب العام.



6. الصداع.



7. التهاب الحلق.



8. انسداد أو سيلان الأنف.

فيروس كورونا

نصائح للوقاية من متحور XEC

قدمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح للوقاية من الإصابة بمتحور كورونا XEC، منها:

1. غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.



2. تنظيف الأسطح بشكل دوري باستخدام المطهرات.



3. ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمزدحمة.



4. الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقليل التجمعات والزيارات.



5. الالتزام بالحصول على الجرعات اللازمة من لقاحات كورونا.

طرق التعامل مع أعراض متحور XEC

أكدت وزارة الصحة أن استخدام بعض العلاجات المنزلية البسيطة قد يساهم في تخفيف الأعراض، مثل:

خافضات الحرارة مثل الباراسيتامول.

أدوية مضادة للرشح.

تناول فيتامين "سي" لتعزيز المناعة.



وشددت الوزارة على ضرورة استشارة الطبيب فورًا في حال ظهور أعراض شديدة لضمان التشخيص السليم وتلقي العلاج المناسب.

منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار متحور XEC

حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع معدلات الإصابة بمتحور XEC خلال موسم الشتاء، وأوضحت المنظمة أن المتحور الجديد يشبه في أعراضه السلالات السابقة لكنه يتميز بقدرة أعلى على الانتشار.

ووفقًا لتصنيفات المنظمة، يُعد متحور XEC حاليًا ضمن المتحورات التي تخضع للمراقبة، حيث أظهرت البيانات الأولية زيادة في قدرته على التهرب المناعي.

انتشار متحور XEC عالميًا

تم رصد انتشار متحور XEC في 43 دولة حتى الآن، من بينها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والدنمارك. وتتوقع منظمة الصحة العالمية زيادة كبيرة في الحالات خلال شهري ديسمبر ويناير، مع ارتفاع خطر الإصابة بمضاعفات لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.

تصريحات الخبراء عن متحور XEC

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، أن متحور XEC عبارة عن مزيج من تحورات سابقة، وقد ظهر لأول مرة في ألمانيا. وأضاف أن المتحور الجديد لا يزال قيد الدراسة لمعرفة مدى تأثيره في التسبب بمضاعفات خطيرة.

أهمية اللقاحات للوقاية من مضاعفات كورونا

شددت منظمة الصحة العالمية على أهمية الحصول على لقاحات كورونا للحد من خطر الإصابة بمضاعفات المتحورات الجديدة، خاصة خلال ذروة الإصابات في فصل الشتاء.

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