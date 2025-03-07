الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. أجواء دافئة نهارًا وبرودة ليلية وشبورة مائية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس يوم السبت 8 مارس 2025، الموافق 8 رمضان، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال ساعات النهار، في حين يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، ودافئًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

أما خلال الليل والصباح الباكر، فمن المتوقع أن يكون الطقس باردًا على أغلب المناطق، مما يستدعي ارتداء ملابس ثقيلة أثناء الخروج في أوقات متأخرة أو خلال ساعات الفجر الأولى.

شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة متوقعة

أوضحت الهيئة أن هناك شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وهو ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة لتجنب أي حوادث مرورية.

كما أشارت التوقعات إلى وجود فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، لكنها لن تؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

نشرت هيئة الأرصاد توقعاتها لدرجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من المحافظات المصرية، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة: العظمى 23° والصغرى 12°

الإسكندرية: العظمى 20° والصغرى 12°

مطروح: العظمى 20° والصغرى 11°

سوهاج: العظمى 25° والصغرى 9°

قنا: العظمى 26° والصغرى 13°

أسوان: العظمى 26° والصغرى 14°



نصائح لتجنب التقلبات الجوية

السائقون: يُنصح بالقيادة بحذر أثناء الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية التي قد تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية.

الملابس: يُفضل ارتداء ملابس ثقيلة خلال ساعات الليل والفجر بسبب برودة الأجواء.

متابعة الطقس: من المهم متابعة تحديثات الأرصاد الجوية، خاصة للمسافرين والعمال الذين يبدأون أعمالهم في ساعات مبكرة من اليوم.

الحذر من الأمطار: على سكان السواحل الشمالية تجهيز ملابس واقية في حالة هطول الأمطار الخفيفة.



تأتي هذه التقلبات في إطار التغيرات الجوية الطبيعية خلال فصل الربيع، حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع نهارًا مع استمرار انخفاضها ليلًا، وهو ما يتطلب من المواطنين الاستعداد جيدًا لهذه الأجواء المتغيرة.

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