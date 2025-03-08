رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025.. الحق سجل قبل غلق باب التقديم

استمارة الدبلومات الفنية 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استمرار تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025، حيث تم فتح باب التقديم للطلاب الراغبين في خوض الامتحانات النهائية لهذا العام.

ويمكن للطلاب تسجيل بياناتهم إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك، وفقًا للضوابط والتعليمات التي حددتها الوزارة لضمان إتمام عملية التسجيل بسهولة ودقة، وفي هذا التقرير، يعرض الموجز خطوات التسجيل والرابط الرسمي لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025.

استمارة الدبلومات الفنية 2025

رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025

ويستطيع طلاب الدبلومات الفنية 2025 تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الرابط الاتي من (هنا)، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن توجيهاتها للتنسيق بين المديريات التعليمية لتنظيم امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية لعام 2025، بحيث تعقد داخل لجان امتحانية مشتركة، مع التأكيد على توفير أماكن مناسبة تلبي احتياجات الطلاب وتضمن سير الامتحانات بسلاسة.

استمارة الدبلومات الفنية 2025

خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025

لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025 اتبع الخطوات الاتية:

قم بفتح رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

عند الدخول، ستحتاج إلى إدخال بياناتك الشخصية، مثل الاسم، رقم الجلوس، المدرسة، التخصص الفني، وغيرها من المعلومات المطلوبة.

يجب أن يكون لدى الطالب بريد إلكتروني مدرسي لتعبئة الاستمارة، وإذا لم يكن لديه، يمكنه إنشاؤه من خلال الرابط المتاح على موقع الوزارة.

بعد إدخال البيانات، من الضروري التحقق من صحتها قبل الإرسال، حيث قد تؤدي الأخطاء إلى مشكلات في عملية التقديم لاحقًا.

بمجرد الانتهاء من التسجيل، يمكن طباعة الاستمارة للاحتفاظ بها لاستخدامها عند الحاجة.

استمارة الدبلومات الفنية 2025

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025، والتي تشمل:

إيصال سداد المصروفات الدراسية بالبريد + صورتان منه. إيصال سداد رسم الامتحان بالبريد. الاستمارة الإلكترونية (باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطالب). شهادة ميلاد حديثة + صورتان منها. عدد 6 صور شخصية مدون عليها الاسم بالكمبيوتر مطابق لشهادة الميلاد. صورة بطاقة الطالب + صورة بطاقة ولي الأمر مع رقم الهاتف. طابع دعم مشروعات فئة 10 جنيهات + طابع مهن تعليمية. إيصال سداد قيمة خامات الامتحان. دوسيه بلاستيك بكبسولة لحفظ المستندات. إقرار ولي الأمر بعدم تسجيل الطالب في أي نوعية تعليمية أخرى.

استمارة الدبلومات الفنية 2025

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