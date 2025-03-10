أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2025 لطلاب الدبلومات الفنية في التخصصات التي تشمل الصناعي، التجاري، الزراعي، والفندقي، وتأتي هذه الإجراءات ضمن استعدادات الوزارة لامتحانات نهاية العام.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة للحصول على تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2025 حيث يتعين على الطلاب استكمال عملية التسجيل إلكترونيًا باستخدام البريد المدرسي الموحد، والذي يمكن إنشاؤه عبر الموقع الرسمي في حال عدم توفره.

الاستمارة الإلكترونية

رابط الاستمارة الإلكترونية 2025

لضمان تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2025 لطلاب الدبلومات الفنية حيث يمكن الحصول على الاستمارة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي المخصص لتسجيل الاستمارات من هنــــــــا .

إدخال البيانات الشخصية الأساسية، والتي تشمل الاسم الرباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، المدرسة المقيد بها الطالب.

تحديد التخصص الدراسي زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، وإدخال الرقم السري المخصص من المدرسة.

مراجعة جميع البيانات بدقة قبل تأكيد التسجيل.

رفع صورة شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء لضمان وضوحها.

طباعة الاستمارة بعد التسجيل، وتوقيعها، وتسليمها إلى المدرسة مرفقة بالمستندات المطلوبة.

مستندات تسجيل الاستمارة الإلكترونية

حددت المديريات التعليمية قائمة الأوراق المطلوبة عند تسجيل الاستمارة الإلكترونية وتشمل:

الاستمارة الإلكترونية

حافظة بلاستيكية لحفظ المستندات.

شهادة ميلاد حديثة وصورة منها.

إيصال سداد رسوم الامتحان عبر البريد المصري.

نسخة مطبوعة من الاستمارة الإلكترونية المسجلة عبر البريد المدرسي الموحد.

إقرار من ولي الأمر بعدم تسجيل الطالب في أي نظام تعليمي آخر.

إيصال سداد المصروفات الدراسية وصورة منه.

عدد 6 صور شخصية حديثة مدون عليها اسم الطالب بالحاسب الآلي، مطابقًا لشهادة الميلاد.

طابع دعم مشروعات تعليمية بقيمة 10 جنيهات وطابع مهن تعليمية.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، مع كتابة رقم الهاتف.

موعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025-2026 قد بدأ رسميًا يوم الأحد 16 فبراير 2025، ويستمر لفترة محددة، لذلك على الطلاب الإسراع في تسجيل استمار الدبلومات الفنية.

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