تعرف على التفاصيل الكاملة المتعلقة بترقية المعلمين لعام 2024.. «فرصة أخيرة»

تعتبر عملية الاستعلام عن ترقيات المعلمين من الأمور المهمة التي تشغل اهتمام المعلمين في مصر، حيث ينتظرون معرفة نتائج الترقيات التي تُعلن عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل دوري، كما يمكن للمعلمين الحصول على نتائج الترقيات بسرعة وسهولة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للأكاديمية المهنية للمعلمين، واتباع مجموعة من الخطوات البسيطة.

فيما يلي، نقدم لكم توضيحاً من خلال موقع "الموجز" لكيفية الاستعلام عن ترقيات المعلمين، بالإضافة إلى أبرز الشروط والمراحل المتعلقة بعملية الترقية كما حددتها الوزارة.

كيفية الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024

رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين، يمكن الوصول إلى صفحة الاستعلام عن ترقيات المعلمين عبر الضغط [هنا]

خطوات الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024

1. الدخول إلى موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

2. تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكود المعلم.

3. النقر على أيقونة "الاستعلام عن نتائج الترقيات".

4. إدخال الرقم القومي وكود المعلم في الخانات المخصصة.

5. النقر على زر "استعلام".

الشروط اللازمة لترقية المعلمين 2024

هناك عدة شروط يجب توفرها في المعلمين المتقدمين للترقية، ومنها:

1. الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية.

2. الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

3. أن يكون المعلم على رأس العمل.

أهمية الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024

تتيح عملية الاستعلام عن ترقيات المعلمين معرفة النتائج بشكل سريع ومباشر من خلال الموقع الإلكتروني للأكاديمية المهنية للمعلمين، حيث تُعرض النتائج بشكل إلكتروني لتسهيل الوصول إليها.

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