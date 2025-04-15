التحقيقات الأولية لـ حريق الشرابية تكشف عن مفاجأة مدوية

تصدر حريق الشرابية محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث عدد كبير من المصريين عن حريق الشرابية لمعرفة آخر المستجدات والحصيلة النهائية للخسائر، وينشر “الموحز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي، وأبرز ما كشفته التحقيقات الأولية.

آخر مستجدات حريق الشرابية

نشب حريق الشرابية في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، حيث تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من أهالى منطقة الشرابية بنشوب حريق ضخم بمغلق خشب، وانتقل بسرعة جنونية لمغلق آخر ملاصق له.

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ16 سيارة إطفاء، و4 سيارات إسعاف لمكان حريق الشرابية الذي سرعان من انتقل لأكثر من مغلق ملاصق لمصدر اشتعال النيران، وامتد منها ليلحق بجزء من مسجد عزبة الورد لتلحق النيران بـ9 مغالق أخشاب في الشرابية.

حريق الشرابية

وطلبت قوات الحماية المدنية خزانات مياه إضافية للسيطرة على حريق الشرابية وقامت الأجهزة المعنية بفصل الغاز والكهرباء عن المنطقة بالكامل، وإخلاءها من السكان، لحين السيطرة على الحريق.

قوات الحماية المدنية تفرض كردونًا أمنيًا في محيط موقع حريق الشرابية

كما فرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا في محيط موقع حريق الشرابية، وبدأت في التعامل معها حتى تمكنت بعد قرابة ساعتين من السيطرة على حريق الشرابية وإخمادها تمامًا، ولكن، أثناء قيام قوات الحماية المدنية بأعمال التبريد كانت النيران الخامدة تعاود الاشتعال مرة ثانية وثالثة، حتى تمت السيطرة عليها تمامًا، بعد نجاح عمليات التبريد المتواصلة.

ومن ناحية أخري، وصل رجال الأدلة الجنائية وفريق من النيابة العامة لموقع حريق الشرابية، وتمت المعاينة لمعرفة مصدر وأسباب اشتعال النيران، ويقوم فريق من النيابة العامة بسماع أقوال أصحاب مغالق الأخشاب والعاملين بها لتحديد مصدر النيران وأسبابها وتحديد حجم الخسائر.

ماذا كشفت التحريات الأولية لـ حريق الشرابية؟

وكشفت التحريات الأولية أن حريق الشرابية بدأ بانفجار أنبوبة بوتاجاز داخل عقار سكني مجاور للمغالق، مما أدى إلى امتداد النيران بسرعة بسبب وجود أخشاب ومواد بترولية تُستخدم في تشغيل الماكينات، إلى جانب التهوية الطبيعية، ساهمت في تفاقم الحريق.

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لـ موقع حريق الشرابية

وفي السياق ذاته، شكلت محافظة القاهرة لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من حريق الشرابية، كما تم التوجيه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء عمليات السيطرة على الحريق بالكامل.

رئيس حي الشرابية: جار حصر خسائر حريق الشرابية

وفي نفس الصدد، قال اللواء محمد عادل المجبر، رئيس حي الشرابية، إنه تم السيطرة بالكامل على حريق الشرابية، مضيفًا أن النيابة العامة عاينت موقع حريق الشرابية من أجل الوصول إلى الأسباب الفعلية له.

حريق الشرابية

وأشار رئيس حي الشرابية، إلى أنه سيتم حصر الخسائر المادية الناتجة عن حريق الشرابية، لافتًا إلى أن الحريق ليس في محلات للخشب ولكنها أرض "مغالق" وبها كميات كبيرة مُخزنة من الخشب المستعمل.

اقرأ أيضًا

حريق جراج الخصوص 2025.. تدمير 15 سيارة وتشكيل لجنة لحصر الأضرار والخسائر

حريق مخزن المنيا.. التفاصيل كاملة من قلب عروس الصعيد