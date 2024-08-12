رفع الكوفية الفلسطينية.. أبرز لقطات حفل إليسا في السويد

في حفلها الأخير في السويد، قدمت النجمة إليسا لحظة لن تُنسى عندما قامت برفع الكوفية الفلسطينية هذه اللفتة البسيطة، التي تحمل دلالات عميقة، أثارت جدلاً واسعاً وتفاعلاً كبيراً، وحولت الحفل إلى منصة للتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية.

حفل إليسا في السويد

قام أحد من الجمهور في حفل إليسا بالسويد برمي الكوفية الفلسطينية عليها أثناء غنائها لأغنية "من أول دقيقه" وهو الأمر الذي جعلها تنهار بالبكاء ورفع الكوفية الفلسطينية مع تشجيع الجمهور ، واستعادت نفسها مرة أخري وقامت بالغناء وتقديم باقة من ألمع أغانيها.

حفل اليسا في السويد

وظهرت إليسا في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتحدث إلى الجمهور وهي تمسح دموعها قائلة: اعتدت من الجمهور أنه يحبني، لكن لم أتوقع أن أكون في بلد في آخر الدنيا، ويكون كل هذا الحب موجود شكرا لكم كثيرا.

وأكدت إليسا دعمها للقضية الفلسطينية من خلال حفلها بالسويد ، وتتمني أن يزيل الله هذه الغمه عنهم ، كما حرصت على رفع العلم اللبناني وهي تغني "نسم علينا الهوى" لفيروز ، وكان معظم جمهور حفلها من سوريا والعراق وفلسطين ولبنان.

اليسا تبكي في حفل السويد

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آخر أعمال اليسا

طرحت الفنانة اللبنانية إليسا آخر البوماتها والذي يحمل إسم "أنا سكتين" ويتكون من 12 أغنية ، وتم طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحققت أغنية "أنا سكتين" الأغنية الوحيدة التي تم طرحها من ألبومها الجديد ، نجاحا كبيرا ونالت إعجاب جمهورها ، والأغنية من كلمات نادر عبدالله ، وتوزيع أحمد إبراهيم ، وألحان تامر عاشور.

موعد حفل إليسا في قبرص

تنتظر إليسا موعد حفلها الغنائي في مدينة قبرص ، والمقرر إقامته 28 سبتمبر المقبل ، وهو حفل ضمن موسم حفلات الصيف 2024.

وأعلنت اليسا عن الحفل من خلال نشر البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها على إنستجرام معلقه: سبتمبر في قبرص، نتطلع لقضاء ليلة جميلة معكم في ليماسول يوم 28 سبتمبر.

جدير بالذكر أن الفنانة إليسا تعاونت مع الفنان أحمد سعد في أغنية “حظي من السماء” وهي الأغنية التي تعاونا معا أثناء وجودها ضيفة في برنامج “ضيوف السعد” الذي يقدمه هو وشقيقه الفنان عمرو سعد.

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