القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي في نهائي مونديال الأندية

تترقب جماهيركرة القدم حول العالم، مواجهة ساخنة تجمع فريق باريس سان جيرمان ضد تشيلسي ، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

يبحث كلا الفريقين عن التتويج باللقب المونديالي عبر تحقيق الفوز خلال المواجهة التي تجمعهما في المباراة النهائية، وقد تأهل باريس سان جيرمان لنهائي البطولة عقب الفوز علي ريال مدريد في مواجهة نصف النهائي بينما تأهل فريق تشيلسي لهذا الدور بالفوز علي نظيره فلومنينسي البرازيلي.

القنوات الناقلة لقمة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان

يمكنك مشاهدة قمة فريق باريس سان جيرمان أمام نظيره تشيلسي، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبرمنصة «DAZN» الناقلة حصريًا لمباريات كأس العالم للأندية 2025 وكذلك عبر شاشة شبكة قنوات mbc مصر، وبالتحديد عبر قناة mbc مصر 2.

موعد قمة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان

مباراة فريق باريس سان جيرمان أمام نظيره تشيلسي، التي تجمعهما ضمن منافسات نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق فى تمام العاشرة من مساء الأحد المقبل 13 يوليو الجارى، بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" فى نيوجيرسى.

باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

التشكيل المتوقع لـ باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

يرصد الموجز، التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان أمام نظيره تشيلسي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليام باشو، نونو مينديش.

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتور فيريرا، فبيان رويز.

خط الهجوم: ديزيري دوي، برادلي باركولا، خفيتشا كفاراتسخيليا.

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية هذا العام 32 فريق مقسمة إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

ويشهد نظام البطواة تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ 16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.

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