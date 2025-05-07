موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم، مواجهة نارية تجمع فريق أرسنال ضد باريس سان جيرمان ، اليوم ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن الفوز خلال مواجهة اليوم لحسم التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدف نظيف.

موعد ماتش باريس سان جيرمان ضد أرسنال

يواجه فريق أرسنال نظيره فريق باريس سان جيرمان ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 مايو الجاري.

مشاهدة قمة باريس سان جيرمان ضد أرسنال

يمكنك متابعة قمة فريق أرسنال أمام نظيره فريق باريس سان جيرمان ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

التشكيل المتوقع لفريق أرسنال ضد باريس سان جيرمان

يرصد لكم موقع الموجز، التشكيل المتوقع لفريق أرسنال ضد باريس سان جيرمان والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جاكوب كيور، لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي.

باريس سان جيرمان ضد أرسنال

ترتيب أرسنال الدوري الإنجليزي قبل مواجهة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

نرصد لكم ترتيب فريق أرسنال بالدوري الإنجليزي قبل مباراة فريق أرسنال ضد باريس سان جيرمان ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 79 نقطة

2- أرسنال 67 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد 62 نقطة

4- مانشستر سيتي 61 نقطة

5- تشيلسي 60 نقطة

6- نوتينجهام فورست 60 نقطة

7- أستون فيلا، 57 نقطة.

8- فولهام، 51 نقطة.

9- برايتون، 51 نقطة.

10- بورنموث، 49 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 45 نقطة.

13- ولفرهامبتون، 41 نقطة.

14- إيفرتون، 38 نقطة.

15- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

16- توتنهام، 37 نقطة.

17- وست هام، 36 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 11 نقاط.

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