صدمة في الزمالك.. إصابة مصطفى شلبي تربك الحسابات قبل مواجهة البنك الأهلي

تعرض مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة مفاجئة خلال مباراة فريقه أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مما أجبر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على إجراء تغيير اضطراري في الشوط الأول من اللقاء.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تفاصيل الإصابة وخروج مبكر

في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، شعر مصطفى شلبي بآلام قوية في عضلة السمانة، ما أجبره على التوقف عن استكمال المباراة، وعلى الفور، قرر الجهاز الطبي للفريق خروجه، وتم الدفع بالنيجيري سامسون أكينيولا بدلًا منه، لتجنب تفاقم الإصابة.

ورغم تشخيص بعض المصادر الإعلامية الأولية بأن الإصابة في "العضلة الضامة"، فإن الجهاز الطبي أوضح لاحقًا أن اللاعب يعاني من إصابة في عضلة السمانة، وسيخضع لمزيد من الفحوصات والأشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى خطورة الإصابة وفترة غيابه المتوقعة.

غياب متوقع عن اللقاءات القادمة

من المتوقع أن يغيب مصطفى شلبي عن مواجهة الفريق المرتقبة في الجولة المقبلة على الأقل، خاصة أن إصابات السمانة تتطلب راحة تتراوح بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع حسب درجة التمزق أو الشد العضلي، ويأمل الجهاز الفني في استعادة اللاعب سريعًا، خاصة في ظل اعتماد جوميز عليه كأحد الحلول الهجومية المهمة في الأطراف.

تأثير الغياب على الفريق

يُعد مصطفى شلبي من الركائز الفنية التي يعتمد عليها الزمالك في بناء الهجمات، بفضل سرعته ومهاراته في المراوغة والاختراق، وجاءت إصابته في وقت حساس، حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب من مراكز الصدارة في جدول الدوري.

ويمثل غيابه أزمة مؤقتة للجهاز الفني، الذي سيضطر للبحث عن بدائل جاهزة في ظل ضغط المباريات وتوالي الجولات.

الجهاز الطبي يطمئن الجماهير

أكد مصدر من داخل الجهاز الطبي أن اللاعب سيتم تقييم حالته خلال الأيام المقبلة بدقة، مشيرًا إلى أن شلبي بدأ بالفعل في الخضوع لجلسات علاج طبيعي وتبريد موضعي، وأضاف المصدر أن الجهاز الفني لن يتعجل في عودة اللاعب قبل تعافيه الكامل لتفادي تكرار الإصابة.

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