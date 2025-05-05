موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري اليوم والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق الكرة، مواجهة فريق الزمالك ضد البنك الأهلي ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق الزمالك عن تحقيق الفوز أمام نظيره فريق البنك الأهلي في ظل المنافسة النارية مع الأهلي وبيراميدز علي لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

موعد مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي

يلتقي فريق الزمالك نظيره فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، وذلك فى الثامنة مساء اليوم الاثنين الموافق 5 مايو الجاري.

مشاهدة ماتش الزمالك ضد البنك الأهلي

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الزمالك ضد نظيره فريق البنك الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

التشكيل المتوقع للزمالك ضد البنك الأهلي

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو.

الزمالك ضد البنك الأهلي

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك ضد البنك الأهلي

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- بيراميدز (47 نقطة)

2- الأهلي (46 نقطة)

3- الزمالك (39 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (35 نقطة)

5- البنك الأهلي (32 نقطة)

6- فاركو (29 نقطة)

7- سيراميكا كليوباترا (27 نقطة)

8- بتروجت (25 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 28 نقطة

2- الجونة - 27 نقطة

3- الاتحاد السكندري - 22 نقطة

4- طلائع الجيش - 22 نقطة

5- سموحة - 22 نقطة

6- غزل المحلة - 20 نقطة

7- الإسماعيلي - 19 نقطة

8- إنبي - 18 نقطة

9- مودرن سبورت - 15 نقطة

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