جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس اليوم

تترقب الجماهير الإنجليزية، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، قبل انطلاق مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ 34 من البطولة والتي تشهد مواجهات شرسة.

تشهد منافسات هذه الجولة قمة ساخنة تجمع فريق ليفربول ضد نظيره فريق توتنهام، ويسعي فريق ليفربول خلال هذه الجولة لتحقيق الفوز أمام توتنهام للتتويج رسميا ببطولة الدوري الانجليزي قبل أربع جولات من خط النهاية.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ 34 ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 79 نقطة

2- أرسنال 66 نقطة

3 - نيوكاسل يونايتد 59 نقطة

4- مانشستر سيتي 58 نقطة

5- تشيلسي 57 نقطة

6- نوتينجهام فورست 57 نقطة

7- أستون فيلا، 57 نقطة.

8- بورنموث، 49 نقطة.

9- فولهام، 48 نقطة.

10- برايتون، 48 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 44 نقطة.

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- ولفرهامبتون، 38 نقطة.

16- توتنهام، 37 نقطة.

17- وست هام، 36 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 11 نقاط.

الدوري الإنجليزي

موعد قمة أرسنال ضد كريستال بالاس

مواجهة فريق أرسنال ضد نظيره كريستال بالاس، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 34 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 إبريل الجاري.

ليفربول ضد توتنهام

مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فريق توتنهام ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 34 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد المقبل الموافق 27 إبريل الجاري.

التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول ضد توتنهام

نستعرض تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد فريق توتنهام والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

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