موعد مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق أرسنال ضد كريستال بالاس ، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق أرسنال عن تحقيق الفوز ضد نظيره فريق كريستال بالاس لمطاردة فريق ليفربول علي صدارة البريميرليج حيث يتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 79 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 66 نقطة ويحتل فريق كريستال بالاس المركز الـ 12 برصيد 44 نقطة.

موعد مواجهة أرسنال أمام كريستال بالاس

قمة فريق أرسنال أمام نظيره كريستال بالاس، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 34 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 إبريل الجاري.

أرسنال ضد كريستال بالاس

تشكيل أرسنال المتوقع ضد كريستال بالاس

نرصد تشكيل فريق أرسنال المتوقع ضد كريستال بالاس والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل،لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد كريستال بالاس

يتم متابعة أحداث مباراة فريق أرسنال ضد كريستال بالاس ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد كريستال بالاس

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي قبل انطلاق قمة أرسنال ضد كريستال بالاس ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 79 نقطة

2- أرسنال 66 نقطة

3 - نيوكاسل يونايتد 59 نقطة

4- مانشستر سيتي 58 نقطة

5- تشيلسي 57 نقطة

6- نوتينجهام فورست 57 نقطة

7- أستون فيلا، 57 نقطة.

8- بورنموث، 49 نقطة.

9- فولهام، 48 نقطة.

10- برايتون، 48 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 44 نقطة.

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- ولفرهامبتون، 38 نقطة.

16- توتنهام، 37 نقطة.

17- وست هام، 36 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 11 نقاط.

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