القصة الكاملة لـ صدور قرار بسجن العياشي زامل المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية

العياشي زامل.. تصدر المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زامل محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024، وذلك بعد صدور أوامر بحبسه.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل اعتقال المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زامل، وصدور أوامر بحبسه.

سجن العياشي زامل

تفاصيل اعتقال العياشي زامل

وافقت الهيئة الانتخابية في تونس يوم الاثنين الماضي، بشكل نهائي على اثنين من المرشحين لمنافسة الرئيس التونسي قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، وكان منهم العياشي زامل الذي تم اعتقاله على الفور.

ومن جانبه، قال محامي المرشح الرئاسي التونسي العياشي زامل، لوكالة أسوشيتد برس، إن موكله احتجز يوم الاثنين الماضي، في إطار تحقيق في مزاعم تتعلق بتزوير توقيعات الناخبين المسجلين.

وأضاف أنه، خلال الشهر الماضي، اعتقلت السلطات أمين صندوق حزب زامل السابق بتهم مماثلة.

وفي نفس الصدد، قال أحد أعضاء حملة العياشي زامل الانتخابية مهدي عبد الجواد، لإذاعة إكسبريس إف إم التونسية، إن الاعتقال يبدو مرتبطًا باتهامات "كاذبة" بأن الحملة قامت بتزوير تأييدات من أفراد من الجمهور لتأمين ترشيح العياشي زامل.

وقال عبد الجواد إن: "الادعاءات تهدف إلى تشويه صورة العياشي زامل".

أوامر بحبس العياشي زامل

وفي نفس الصدد، أمرت النيابة العامة في تونس، اليوم الأربعاء، بحبس المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زامل.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، أمر المدعي العام التونسي باحتجاز المرشح الرئاسي العياشي زمال.

من هو العياشي زامل؟

يعد العياشي زامل هو أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة المقرر إجراؤها الشهر المقبل، ومن بين المرشحين الآخرين الرئيس الحالي قيس سعيد والسياسي البارز زهير المغزاوي.

قيس سعيد

منظمات محلية ودولية تدعو لاحترام التعددية خلال الانتخابات الرئاسية التونسية

الجدير بالذكر أنه في نهاية الشهر الماضي، دعت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالي 200 شخصية في بيان مشترك إلى احترام "التعددية" في الانتخابات الرئاسية التونسية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر 2024، وتطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين كانت السلطة الانتخابية قد رفضتهم.

وأشاد موقعو البيان وضمنهم منظمات "المفكرة القانونية" و"محامون بلا حدود" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، بما "أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون" التي تجسّدت في قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين استبعدوا في البدء.

وقبلت المحكمة الإدارية، في خطوة لم تكن منتظرة، طعون ثلاثة مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفاتهم في 10 أغسطس 2024.

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