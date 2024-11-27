نشرة فن الموجز| وفاة والد زوجة حمادة هلال وزيارة أنغام للكينج

يواصل نجوم الفن، أعمالهم الفنية من سينما وتلفزيون بالإضافة إلى تصدرهم مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بسبب بعض الأحداث التي يمروا بها.

يرصد الموجز أبرز الأحداث الفنية في الساعات الماضية.



خالد سليم يكشف تفاصيل غياب عن جنازة الملحن محمد رحيم

أعرب الفنان خالد سليم عن حزنه الشديد وخجله لغيابه عن عزاء الملحن محمد رحيم والذي أقيم اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وكتب خالد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": " محمد رحيم أخويا وحبيبي.. كان نفسي متأخرش عنك أبدًا في إني أخد عزاك و أقف جنب اخواتي وحبايبك".

وتابع " كان عندي أول يوم تصوير واليوم كله كان ليا وللأسف كان صعب أني أكون موجود".

واختتم حديثه قائلا " بحد هتوحشني أوي ياحبيبي يا محترم يا أنضف وأنقى خلق الله".



خالد سليم

وفاة والد زوجة حمادة هلال

أعلن الفنان حمادة هلال وفاة والد زوجته المهندس سميح توفيق القيشاوي وذلك بعد صراعه مع المرض.

نشر حمادة هلال، صورته عبر حسابه على منصة الصور والفيديوهات "انستجرام " مرفقا أسفلها "بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله العظيم".

حمادة هلال

وتابع "توفى الى رحمة الله حمايا وابي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوى".

وأكمل "اللهم اسكنه فسيح جنات اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب

اسألكم الدعاء".

شيرين عبد الوهاب تروج لحفل الكويت

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي كبير في الكويت، معلنة بذلك عودتها القوية إلى الساحة الفنية بعد فترة طويلة من الغياب.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، مقطع فيديو ترويجي للحفل عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" مما أشعل حماس جمهورها العريض في الكويت والوطن العربي.

في تعليقها على الفيديو، أعربت شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بالعودة إلى جمهورها الكويتي، ووصفتهم بـ"أحلى حاجة في حياتي".

وقالت: "أنا فرحانة جدًا وسعيدة أن بعد الغيبة دي هعمل أول حفلاتي في الكويت، عارفين يعني إيه الكويت.. يعني أحسن سميعة، يعني حبايب قلبي اللي لهم أفضال كتير عليا."

شيرين عبد الوهاب

البرومو التشويقي لمسلسل فقرة الساحر

شهد محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية زيادة ملحوظة في البحث عن قصة وأبطال مسلسل "فقرة الساحر"، وذلك بعد طرح البرومو التشويقي للمسلسل على منصة يانجو بلاي، ينتظر جمهور مصر والوطن العربي عرض المسلسل بفارغ الصبر، حيث يتزايد الاهتمام حوله بشكل متسارع.

تدور أحداث مسلسل "فقرة الساحر" حول ثلاثة أصدقاء، هم لمى (التي تؤدي دورها الفنانة أسماء جلال)، مكس (يجسده الفنان طه دسوقي)، وألفي (الذي يلعب دوره الفنان علي قاسم).

يتسم الأصدقاء بمهارات متنوعة يقررون استغلالها لتنفيذ عمليات نصب واحتيال.

ومع تفشي هذه الجرائم، يضفي المسلسل طابعًا كوميديًا مميزًا، حيث يتعرض الأصدقاء لمواقف طريفة أثناء محاولاتهم لتحقيق أحلامهم، مُرَكّزِين على عمليات نصب واعدة بالأموال الطائلة.

مسلسل فقرة الساحر

زيارة أنغام للكينج محمد منير

حرص الفنان الكبير محمد منير على توجيه الشكر للمطربة أنغام بعد زيارتها له مؤخرًا، وتوجه منير برسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.



وقال محمد منير : "سعدتُ بزيارة الفنانة الرقيقة الحبيبة أنغام، وبصحبتها نجليها عمر وعبد الرحمن، شكرًا من قلبي يا أنغام".



محمد منير

عبرت أنغام عن محبتها الكبيرة لمحمد منير، وكتبت عبر حسابها: "أنا وأولادي عشاقك يا حبيبي، وانت يا منير غالي على قلوبنا وقلوب كل المصريين، ربنا يبارك لنا فيك ويبارك في عمرك ويخليك لينا"، وقد لاقت هذه الرسالة استحسانًا واسعًا من جمهور الفنانين في مصر والوطن العربي.



أنغام

تكريم إلهام شاهين بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

يُكرم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية في دورته الرابعة، التي تنطلق بعد غد الخميس، الفنانة إلهام شاهين في حفل افتتاح يقام على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، يعد هذا التكريم تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة بالعطاء والإبداع في مجال السينما.

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية حتى 2 ديسمبر المقبل، حيث يُعرض خلال المهرجان 70 فيلمًا من أكثر من 30 دولة فرنكوفونية.

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية هذا العام يُشرف عليه الكاتب والناقد السينمائي د. ياسر محب، الذي أكد أن الهدف من الدورة الجديدة هو تعزيز الفن السابع في مصر وتوسيع دائرة الحوار الثقافي والفني بين الدول الفرنكوفونية.

إلى جانب تكريم إلهام شاهين، يشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية تكريم المخرج أحمد نادر جلال والإعلامية سلمى الشماع، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم الكبيرة في مجالات السينما والإعلام.



إلهام شاهين

أحمد وفيق ومحمد لطفي أحدث المنضمين لمسلسل بمية الدهب للنجمة هيفاء وهبي



تعاقد الفنان أحمد وفيق والفنان محمد لطفي على المشاركه في مسلسل بمية الدهب، الذي تقوم ببطولته النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، والمسلسل من المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل 2025.



أحمد وفيق

يواصل المخرج مرقس عادل ومؤلف العمل تامر عبدالمنعم، التحضير للعمل، ووضع الترشيحات النهائية لباقي الأدوار، بجانب الإتفاق على التفاصيل النهائية له قبل إنطلاق تصويره في منتصف شهر ديسمبر المقبل، كما سيسافر فريق العمل إلى لندن لتصوير المشاهد الخارجية لهم، مسلسل بمية الدهب من إنتاج شركات الهرم للإنتاج الفني وساند ميديا وماركيز هاوس.

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