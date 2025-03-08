محكمة..الإعـ.دام لـ 4 أشقاء في كفر الشيخ بتهمة قـ.تل جارهم

أصدرت محكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حكمًا نهائيًا بالإعـ.دام شنقًا بحق 4 أشقاء، من بينهم متهم هارب، وذلك بعد إدانتهم بقتل جارهم باستخدام الأسلحة البيضاء، وجاء الحكم بإجماع آراء هيئة المحكمة، التي نظرت القضية وأكدت ثبوت الاتهام بحق المتهمين.

ويكشف الموجز تفاصيل الحكم وإجراءات المحكمة

تفاصيل الحكم وإجراءات المحكمة

قضت هيئة المحكمة أيضًا بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، للنظر في التعويضات المتعلقة بالقضية، وكما قررت المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية بحق المتهم الأول، والد الأشقاء الأربعة، بسبب وفاته.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، وأحمد مصطفى قنديل، ومصطفى جلال عامر، فيما تولى أحمد الميداني مهام سكرتارية الجلسة.

ملابسات الجريمة وأسباب الحكم بالإعدام

تعود أحداث القضية إلى وقوع خلافات بين المتهمين والمجني عليه، تطورت إلى اعتداء جسدي باستخدام الأسلحة البيضاء، مما أسفر عن وفاته في الحال، وأثبتت تحقيقات النيابة العامة تورط الأشقاء الأربعة في الجريمة، حيث اعتمدت المحكمة على أدلة دامغة، منها شهادات الشهود وتقارير الطب الشرعي، التي أكدت أن الوفاة جاءت نتيجة إصابات متعمدة أدت إلى نزيف حاد.

الإجراءات القانونية وتأكيد العدالة

جاء حكم المحكمة بعد عدة جلسات استمعت فيها إلى مرافعات النيابة ودفاع المتهمين، الذين حاولوا نفي الاتهامات، إلا أن الأدلة القاطعة قادت المحكمة إلى إصدار الحكم النهائي بالإعدام شنقًا، وكما أكدت المحكمة أن الحكم صدر وفقًا لأحكام القانون الجنائي، وأنه يهدف إلى تحقيق العدالة والردع.

يعد هذا الحكم من الأحكام القضائية الصارمة التي تصدرها محاكم الجنايات في قضايا القتل العمد، حيث تستند الأحكام إلى تحقيقات موسعة لضمان تحقيق العدالة ومعاقبة الجناة وفقًا للقانون.

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