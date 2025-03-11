تفاصيل الإفراج عن الفنان سعد الصغير بعد انتهاء مدة حبسه

تستعد الأجهزة الأمنية خلال الساعات المقبلة للإفراج عن المطرب الشعبي سعد الصغير، وذلك بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر في قضية تعاطي المواد المخدرة، وفقًا لحكم صادر عن محكمة جنايات القاهرة.

الإفراج عن سعد الصغير

وخلال التالي، يكشف الموجز، تفاصيل عن الإفراج عن المطرب الشعبي سعد الصغير خلال الساعات القادمة.

تفاصيل قضية سعد الصغير

وأكدت مصادر أمنية أن مدة العقوبة قد انتهت لـ سعد الصغير، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحه من قسم الشرطة، ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

مدة حبس سعد الصغير

وكانت محكمة جنايات مستأنف القاهرة قد خففت عقوبته من السجن 3 سنوات إلى 6 أشهر فقط، بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به على الحكم الصادر بحقه في قضية حيازة مواد مخدرة.

الأسباب وراء العقوبة

تعود وقائع القضية إلى ضبط سعد الصغير في مطار القاهرة الدولي عند عودته من إحدى الدول العربية، حيث تم العثور بحوزته على مواد مخدرة، ليتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى المحاكمة، التي أصدرت في البداية حكمًا بالسجن 3 سنوات قبل أن يتم تخفيف العقوبة في الاستئناف.

سعد الصغير

وفي واقعة مختلفة قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات الدعوى التي أقامها أمير الغناء العربي هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي، لجلسة 23 مارس الجاري.

وكانت جهات التحقيق المختصة، حددت جلسة اليوم 9 مارس، للنظر في أولى جلسات الدعوى المقامة من الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفنى طارق الشناوى، وذلك على خلفية الإساءة إلى الفنان هاني شاكر وتعمده الإزعاج وسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة الناقد الفني طارق الشناوي إلى محكمة الجنح الاقتصادية، وذلك بعد أن تقدم هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق، ببلاغ ضده، والقضية تتعلق باتهام الشناوي بالإساءة إلى سمعة هاني شاكر من خلال بعض التصريحات الصحفية التي اعتبرت غير لائقة

سعد الصغير

تفاصيل قضية الإساءة إلى هاني شاكر

تعود بداية القضية إلى التصريحات التي أدلى بها طارق الشناوي حول هاني شاكر نقيب الموسيقيين، والتي تناولت بطريقة نقدية أسلوبه في إدارة النقابة، إضافة إلى بعض المواقف الشخصية والمهنية التي انتقدها الشناوي علنًا، وتلك التصريحات أثارت غضب شاكر، حيث اعتبرها تهجمًا على شخصه وتضررًا بسمعته، مما دفعه إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد الشناوي.

فيما يتعلق بالقضية، فإن محكمة الجنح الاقتصادية ستنظر في ما إذا كانت التصريحات التي أطلقها طارق الشناوي قد خالفت القوانين المتعلقة بحرمة الحياة الشخصية والسب والقذف من عدمه، كما سيتم النظر في ما إذا كانت هذه التصريحات قد ألحقَت ضررًا ماديًا أو معنويًا بهاني شاكر، وبالتالي يتطلب تعويضًا أو محاكمة جنائية.

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