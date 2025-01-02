اختناق 5 أشخاص.. الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع الروبيكي

حريق مصنع الروبيكي.. تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق شب بمصنع للصناعات الغذائية، الكائن بمنطقة الروبيكي بدائرة قسم شرطة بدر، دون أي إصابات خطيرة في الأرواح.

وتستعرض الموجز تفاصيل الحادث.

بلاغ بـ حريق مصنع الروبيكي

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا باندلاع حريق هائل داخل مصنع للصناعات الغذائية بمنطقة الروبيكي الكائن بمدينة بدر، وعلى الفور انطلقت قوات الحماية المدنية، مدعوى بـ7 سيارات إطفاء إلى محل البلاغ بـ حريق مصنع الروبيكي، وتمت السيطرة على الحريق.

الدفع بسيارات الإسعاف لـ حريق مصنع الروبيكي

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لإحتمالية وجود إصابات، وبالفعل تم التعامل مع الإصابات الخطرة، التي تعرضت للاختناق، ولا يوجد أي خسائر في الأرواح حتى الآن.

حريق مصنع الروبيكي

اختناق 5 أشخاص بـ حريق مصنع الروبيكي

وأكدت التحريات المبدئية لرجال المباحث، أن الحريق اندلع بالمصنع والذي يتكون من 3 طوابق، حيث حاصر النيران الثلاث طوابق، وأصيب 5 أشخاص بالاختناق تم إسعافهم، وتمت السيطرة على الحريق بفضل قوات الحماية المدنية.

وأمرت النيابة العامة رجال المباحث بسماع أقوال شهود العيان، وسرعة إنهاء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

السيطرة على حريق حضانات الشرقية

وفي وقت سابق تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بحضانات مستشفى القنايات المركزي في محافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

بلاغ باندلاع حريق حضانات الشرقية

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء حسن النحراوي مدير المباحث الجنائية، مفاده ورود بلاغ من مستشفى القنايات المركزي، يؤكد اندلاع حريق حضانات الشرقية، والذي شب بحضانات المستشفى.



السيطرة على حريق حضانات الشرقية

وانتقلت قوات الأمن، مدعومة بقوات الحماية المدنية، إلى محل البلاغ بـ حريق حضانات الشرقية، ليتضح اندلاع حريق بحضانات مستشفى القنايات المركزي في محافظة الشرقية، بالطابق الثالث، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله للأقسام المجاورة.

نقل 7 أطفال لمستشفى أخرى

وعلى الفور تم نقل 7 أطفال من الحضانة التى اندلع بها الحريق إلى مستشفيات أخرى.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطرت المباحث الجنائية بتكثيف التحريات للوقوف على أسباب الحريق وكشف ملابساته.

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