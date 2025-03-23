خفض ضغط الدم طبيعيًا.. 5 أطعمة تحمي قلبك من الأمراض

يعتبر ارتفاع ضغط الدم من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، مما يتطلب اتباع استراتيجيات غذائية صحية للحد منه، حيث يمكن لبعض الأطعمة أن تساهم في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب عند تناولها بانتظام.

تحسين صحة القلب

وخلال السطور التالية، يسرد الموجز، بعض الأطعمة التي تساعد في انخفاض ضغط الدم والتي تعمل على تحسين صحة القلب.

أطعمة تخفض ضغط الدم

وتأتي خمسة أطعمة تساعد على تحسين صحة القلب وتعمل على خفض ضغط الدم على النحو التالي:

الموز

يعتبر الموز من المصادر الغنية بالبوتاسيوم، وهو معدن يلعب دورًا أساسيًا في تنظيم ضغط الدم عن طريق:موازنة مستويات الصوديوم في الجسم، كما أنه يعمل على إرخاء جدران الأوعية الدموية، مما يعزز تدفق الدم ويقلل الضغط عليها، حيث إن النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم يساعد بشكل ملحوظ في خفض ضغط الدم، مما يجعل الموز خيارًا مثاليًا لدعم صحة القلب.

الرمان

يتميز الرمان بكونه من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، التي لها تأثير موسع للأوعية الدموية ومضاد للالتهابات، كما أظهرت الدراسات أن تناول عصير الرمان بانتظام يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ويساهم في تحسين مستويات الدهون وتعزيز صحة الجهاز القلبي الوعائي، ويمكنك إضافة الرمان أو عصيره إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يكون وسيلة طبيعية لدعم صحة القلب.

أطعمة تخفض ضغط الدم

الزنجبيل

الزنجبيل هو جذر طبيعي يتميز بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وقد استُخدم في الطب التقليدي منذ قرون لعلاج العديد من المشكلات الصحية، منها ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يساعد في تحسين الدورة الدموية، ويساهم أيضًا في استرخاء العضلات المحيطة بالأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض الضغط الدموي.

الشوكولاتة الداكنة

تعد الشوكولاتة الداكنة، الغنية بالفلافونويدات، من الأطعمة التي ثبت تأثيرها الإيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث تعمل هذه المركبات على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدمم، حيث تناول 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة يوميًا لمدة أسبوعين ساهم في خفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 4.1 ملم زئبق والانبساطي بين 1.8 و8.5 ملم زئبق.

ولكن يجب تناول الشوكولاتة الداكنة باعتدال، ويفضل أن تكون ذات نسبة كاكاو عالية وسكريات مضافة منخفضة للاستفادة القصوى من فوائدها.

أطعمة تخفض ضغط الدم

البنجر

البنجر يحتوي على نسبة عالية من النترات الطبيعية، والتي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو جزيء مسؤول عن استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، مما يسهل تدفق الدم، كما أنه يساعد على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، إلى جانب ذلك، يحتوي البنجر على مضادات الأكسدة مثل البيتانين، التي تحمي القلب من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، كما يمكن الاستفادة منه عبر إضافته إلى السلطات أو العصائر أو تناوله كطبق جانبي.

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