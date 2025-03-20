تأثير الصيام على مرضى الكوليسترول.. فوائد صحية ونصائح هامة

يمثل صيام شهر رمضان أهمية كبيرة لمرضى الكوليسترول حيث يعود علي المريض بالعديد من الفوائد مثل خفض مستويات الكوليسترول الضارة (LDL) وزيادة مستوي الكوليسترول الجيد (HDL)، لكن يجب علي المريض إتباع نظام غذائي صحي من أجل تحقيق تلك الفوائد من الصيام.

مرض الكوليسترول

وفيما يلي يستعرض موقع الموجز أهم النصائح لمرضي الكوليسترول خلال شهر رمضان لضمان الحصول علي أقصي استفادة من الصيام مع تجنب حدوث أي مضاعفات لهم.

نصائح لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة

1- تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضار والفواكه وتضمينها في وجبتي الإفطار والسحور.

2- طهي الوجبات بالطرق الصحية البديلة مثل الشوي والسلق وتجنب القلي قدر الإمكان.

3- شرب كميات كافية من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور.

4- تجنب الأغذية المشبعة بالدهون مثل المقليات والحلويات وبعض أنواع اللحوم لتفادي زيادة نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

5- ممارسة الرياضة بين الإفطار والسحور لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا أو ما يعادل 30 دقيقة يوميًا لمدة 5 أيام من الأسبوع.

6- الإقلاع عن التدخين وتجنب الأماكن التي يوجد بها المدخنون.

7- الالتزام بالأدوية وضرورة أخذها في الوقت المحدد لها من قبل الطبيب.

تأثير الصيام على مستويات الكوليسترول

خفض الكوليسترول الضار (LDL) مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

زيادة الكوليسترول الجيد (HDL) مما يعزز صحة الشرايين والقلب.

مرض الكوليسترول

عوامل ارتفاع مستوي الكوليسترول في الدم

1- التدخين: يؤدي التدخين إلي جعل الأوعية الدموية أكثر قابلية لتجمع الترسبات الدهنية في داخلها، مما يزيد من مستوي الكوليسترول الجيد وخفض الكوليسترول الضار.

2- الوزن الزائد: فإذا كانت كتلة الجسم أعلي من 30 فإن ذلك يشكل خطر ارتفاع مستوي الكوليسترول بالدم.

3- العوامل الوراثية: تعد العوامل الوراثية واحده من الأسباب التي لا يمكن السيطرة عليها والتي قد تجعل الكبد ينتج كميات كبيرة من الكوليسترول، أو تمنع الجسم من التخلص من الكميات الزائدة منه.

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