حقيقة تفشي الجدري المائي بالمدارس.. التعليم والصحة ترد

انتشرت منشورات لأولياء الأمور تفيد بوجود حالات الجدري المائي بالمدارس ما أثار مخاوفهم من احتمالية تفشي المرض، خاصة مع تقلبات الطقس وموسم انتشار الأمراض المعدية، حيث حذر البعض من إرسال أبنائهم إلى المدارس في حال ظهور أي أعراض على زملائهم، خشية انتقال العدوى.

تفاصيل تفشي الجدري المائي بالمدارس

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن وجود حالات الجدري المائي بالمدارس حيث رصدت سابقًا حالات إصابة بجدري الماء داخل مدرسة مصطفى كامل الرسميه المتميزة للغات بإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة.

الجدري المائي

عدد الحالات المصابة بالجدري المائي

سجلت ثلاثة حالات مصابة بـ الجدري المائي ووفقًا لتصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفور، تم استدعاء فريق من الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة، الذي قام بتطبيق جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تعقيم الفصول والمرافق بالكامل، لضمان السيطرة على الوضع ومنع انتشار العدوى بين الطلاب.

انتشار الجدري المائي

أما بشأن انتشار الجدري المائي بالمدارس خلال الأيام الماضية فقد نفت وزارة الصحة والسكان عدم وجود أي تفشٍ لجدري الماء بين طلاب المدارس، وفقًا لتصريحات الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، الذي أوضح أن الحالات المسجلة فردية وتم التعامل معها طبيًا، مشددًا على عدم وجود ما يدعو للقلق.

طريقة الحد من انتشار الجدري المائي

وأشار عبدالغفار إلى أن وزارة الصحة توزع سنويًا دليلًا على المدارس يوضح كيفية التعامل مع الأمراض المعدية حال ظهورها، وذلك ضمن جهود الوزارة للحد من انتشار العدوى من الجدري المائي والحفاظ على صحة الطلاب.

ومن جانبه، نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات سابقة صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تفشي حالات الجدري المائي داخل إحدى المدارس بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة ولا يوجد انتشار واسع للمرض.

الجدري المائي

وأشار مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، سجلت 3 حالات إصابة فقط بجدري الماء، وجميع المصابين يتلقون العلاج بالمنزل، بينما تستمر العملية التعليمية بشكل طبيعي داخل المدرسة، التي تضم حوالي 3 آلاف طالب وطالبة.

اقرأ أيضًا

موعد امتحانات شهر إبريل 2025 للمدارس لجميع المراحل التعليمية

الدبلومات الفنية 2025.. موعد تدريب المعلمين المتقدمين للمشاركة في أعمال التقييم النهائي