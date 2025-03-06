التعليم توضح حقيقة ظهور حالات الجديري المائي بمدرسة فى العمرانية

انتشار الجديري المائي بمدرسة فى العمرانية.. نفت وزارة التربية والتعليم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار حالات الجديري المائي في المدارس، مؤكدة أن عدد الحالات المؤكدة حتى الآن لا يتجاوز 6 حالات فقط، وجميعهم من طلاب مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية لذلك يستعرض موقع "الموجز" التفاصيل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الحالات المصابة بـ الجديري المائي بمدرسة فى العمرانية تتلقى العلاج في المنزل، بينما تسير العملية التعليمية في المدرسة بشكل طبيعي، حيث تضم المدرسة 3 آلاف طالب.

الجديري المائي بمدرسة فى العمرانية

تفاصيل حالات الجديري المائي بمدرسة فى العمرانية

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم رصد أي حالات الجديري المائي بمدرسة فى العمرانية جديدة كما أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية، وشكلت لجنة متخصصة للمرور على المدرسة، والتأكد من تنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير بشكل كامل.

التأكد من سلامة الطلاب من الجدري المائي

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بيانًا رسميًا، أكدت فيه أنه بناءً على تعليمات سعيد عطية، وكيل الوزارة، تم تشكيل لجنة لمتابعة الوضع الصحي داخل مدرسة العمرانية، للتأكد من عدم وجود حالات الجديري المائي، وقادت اللجنة ريحاب عريق، وكيل المديرية، بمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة، التربية والتعليم، والتربية السكانية، وذلك للتأكد من صحة الطلاب وإجراء عمليات التعقيم الشامل داخل المدرسة.

جولة تفقدية لمتابعة الإجراءات الصحية

شهدت الجولة التفقدية حضور عاطف إبراهيم، مدير عام الإدارة التعليمية، حيث قامت اللجنة بمتابعة سير العملية التعليمية داخل الفصول، والتأكد من نظافة المدرسة ومحيطها الخارجي، كما تفقدت اللجنة دورات المياه، الفناء، المكتبة، والمعامل، لضمان بيئة صحية وآمنة للطلاب، خاصة خلال فترة الامتحانات.

الجديري المائي بمدرسة فى العمرانية

أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على متابعة الوضع الصحي داخل المدارس بشكل مستمر، واتخاذ كافة التدابير الوقائية للحد من انتشار أي أمراض معدية، داعية أولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة ومديريات التعليم بالمحافظات.

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