كيف تحافظ على توازن السكر في الدم وتتحكم في شهيتك مع حلويات رمضان؟

حلويات رمضان.. إذا كنت تعاني من اشتهاء مفرط للسكر بشكل متكرر، فقد يكون ذلك مرتبطًا بعادات غذائية أو نقص بعض العناصر الغذائية، فهناك بعض الطرق التي تسيطر على سد الشهية.

حلويات رمضان 2025

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، بعض الطرق التي تسيطر على الشهية المفتوحة تجاه الحلويات خاصًا في شهر رمضان 2025.

ومن أبرز العناصر الغذائية التي قد تزيد من فرط الشهية تجاه الحلويات، مثل: الكروم والمغنيسيوم، لذا من الجيد مراجعة نظامك الغذائي مع مختص تغذية.

حيث تتطلب السيطرة على الشهية المفتوحة للحلويات في شهر رمضان 2025 بعض التعديلات في النظام الغذائي والعادات اليومية، فإليك بعض الطرق الفعالة على النحو التالي:

تناول وجبات متوازنة

الحرص على تناول وجبات غنية بالبروتين كالبيض، الدجاج، السمك، البقوليات لأنها تمنح الشعور بالشبع، وينصح إضافة الألياف مثل الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة التي تبطئ امتصاص السكر وتمنع تقلبات مستوى الجلوكوز في الدم.

حلويات رمضان

مضغ العلكة بدون سكر

يمكن أن يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر في تقليل الرغبة الملحة للحلويات.

تغيير العادات الغذائية

بعد تناول وجبة رئيسية، اشربي كوب شاي بالأعشاب، أو قرفة بالزنجبيل بدلًا من تناول الحلوى مباشرة، ثم اشغل نفسك بنشاط آخر عند الشعور برغبة في السكر، مثل المشي أو القراءة.

شرب الماء بكثرة

أحيانًا يختلط الشعور بالعطش مع الجوع، لذا اشرب كوب ماء عند الشعور برغبة في الحلويات وانتظر قليلًا.

تناول بدائل صحية

اختار الفواكه الطازجة أو المجففة باعتدال بدلًا من الحلويات المعالجة، ويفضل تجربة الشوكولاتة الداكنة بنسبة كاكاو 70% أو أكثر، لأنها أقل في السكر وتلبي الرغبة في الحلو، بالإضافة إلي تناول المكسرات، مثل اللوز والجوز، فهي تحتوي على دهون صحية تقلل الشهية للسكريات.

حلويات رمضان

تقليل تناول السكر تدريجيًا

لا تتوقف عن السكر فجأة، بل قللي الكمية تدريجيًا حتى تعتاد براعم التذوق لديكِ على النكهات الأقل حلاوة.

تجنب الجوع المفرط

لا تترك نفسك جائعة لفترات طويلة، لأن هذا يزيد من اشتهائك للأطعمة السكرية.

النوم الجيد وتقليل التوتر

قلة النوم تزيد الرغبة في الأطعمة السكرية بسبب اضطراب هرمونات الجوع، يفضل ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل: التنفس العميق أو المشي لتقليل التوتر الذي يدفع البعض لتناول الحلويات.

قراءة الملصقات الغذائية

انتبه للسكر المخفي في الأطعمة المصنعة، مثل: الزبادي المنكه والمشروبات الغازية والعصائر.

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