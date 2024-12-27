تحذيرات هامة لـ مرضى السكري.. احذر من تناول الطعام بهذه الأوقات

مرضى السكري-كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nutrition & Diabetes عن تأثير توقيت تناول الطعام خلال اليوم على خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، تشير النتائج إلى أن تناول الطعام في أوقات متأخرة قد يكون له دور في زيادة مستويات السكر في الدم، مما يثير العديد من التساؤلات حول العلاقة بين توقيت تناول الوجبات وصحة الجسم.

ويكشف الموجز تفاصيل الدراسة في السطور التالية وتحذيرات مرضى السكري من التوقيت السيئ لتناول الطعام.

تفاصيل الدراسة

وأجريت الدراسة على 26 شخصًا من مرضى السكري تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عامًا، يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وكانوا مصابين بمرض السكري، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين:

1. فريق يتناول الطعام مبكرًا: تناولوا معظم السعرات الحرارية قبل الساعة 5 مساءً.

2. فريق يتناول الطعام متأخرًا: تناولوا 45% أو أكثر من سعراتهم الحرارية بعد الساعة 5 مساءً.

مرضى السكري

وأظهرت اختبارات تحمل الجلوكوز أن الأشخاص الذين تناولوا الطعام في أوقات متأخرة كانت لديهم مستويات أعلى من السكر في الدم بعد 30 و60 دقيقة من تناول الطعام، وأشار الباحثون إلى أن تناول الطعام في أوقات متأخرة قد يضعف قدرة الجسم على تحمل الجلوكوز، وهو ما قد يؤدي إلى تطور مرض السكري من النوع الثاني.

تأثير تناول الطعام في وقت متأخر على السكري

رغم النتائج المثيرة، يصعب الجزم بأن تناول الطعام متأخرًا وحده يزيد خطر الإصابة بالسكري، أشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام متأخرًا يميلون لاستهلاك سعرات حرارية أكثر، وزيادة الوزن، وارتفاع نسبة الدهون في الجسم، وهي عوامل خطر أساسية للإصابة بالسكري.

كما أن تناول الطعام في أوقات متأخرة قد يؤثر سلبًا على عملية التمثيل الغذائي، ما يجعل الجسم أقل كفاءة في معالجة الطعام وتحليل السعرات الحرارية.

التوقيت الأمثل لتناول الطعام

أظهرت الأبحاث أن الجسم يكون أكثر كفاءة في هضم الطعام صباحًا، حيث تكون حساسية الأنسولين أعلى، لذلك يوصى بتناول الوجبات الأكبر خلال النصف الأول من اليوم لتحسين قدرة الجسم على استخدام الجلوكوز بشكل فعال.

نصائح لتقليل خطر الإصابة بالسكري

1. اتباع نظام غذائي صحي: تناول أطعمة منخفضة الدهون المشبعة والسكريات المضافة والصوديوم.

2. النشاط البدني: ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا، مثل المشي أو ركوب الدراجات.

3. الحفاظ على وزن صحي: مراقبة الوزن لتقليل خطر الإصابة.

4. إدارة الضغط والكوليسترول: متابعة مستويات ضغط الدم والكوليسترول بانتظام.

5. الإقلاع عن التدخين: اتخاذ خطوات للإقلاع لتحسين الصحة العامة.

ويوضح البحث أهمية توقيت تناول الطعام في الوقاية من مرض السكري، مما يعزز أهمية اختيار أوقات مبكرة لتناول الوجبات، لتحقيق أقصى استفادة، يجب اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام.

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