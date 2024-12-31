فايزة كمال.. جمعتها قصة حب عنيفة بزوجها المخرج المشهور وأجبرها رجل أعمال كبير على الاعتزال

الفنانة فايزة كمال تميزت بجمال استثنائي وملامح هادئة جعلتها واحدة من أكثر النجمات تأثيرًا في الساحة الفنية، ابتعدت عن أدوار الإغراء واعتمدت على التلقائية والبساطة في أدوارها، مما منحها قبولاً جماهيريًا واسعًا واحترامًا عميقًا في الوسط الفني، وكانت نموذجًا للفنانة الملتزمة، وتألقت في أدوارها الدينية والتاريخية، كما حظيت بموافقة الأزهر لتجسيد شخصية السيدة نفيسة، وهو أمر نادر يُمنح للفنانين.

ويرصد موقع الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياتها، على الرغم من موهبتها الكبيرة، الإ أنها دفعت ثمن مواقفها الصارمة والمبدئية؛ فقد رفضت خيانة زوجها وهذا أدى إلى حرمانها من البطولات التي كانت تستحقها.

فايزة كمال

أبرز المحطات في حياة فايزة كمال

هي فايزة محمد كمال، هي من مواليد31 ديسمبر عام 1962 في دولة الكويت فقد كان والداها يعملان هناك، وأقامت في فترة طفولتها هناك إلى أن عادت لمصر في سن السادسة عشرة من عمرها عقب إنهاء دراستها الثانوية، ثم قررت وقتها الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وهو ما قوبل برفض والدها الذي كان يأمل أن تصبح مهندسة ديكور، لكن حبها للتمثيل كان أكبر من أي عائق، فاستعانت بالفنان سعد أردش لإقناع والدها، ومن هنا بدأ مشوارها الفني تحت إشراف كبار الأساتذة مثل سناء شافع وأحمد عبد الحليم وفتحي الحكيم.

إنطلاقة فايزة كمال الفنية

بدأت فايزة كمال مسيرتها الفنية وهي مازالت في السنة الأولى بالمعهد، حيث قدمت حينها مسلسل "العدل والتفاح" مع مديحة كامل وعبد الله غيث، ثم أثبتت نفسها في عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية، كما قدمت أدوارًا لا تُنسى، مثل شخصية "يهوديت" في "رأفت الهجان" و"فريال فرويلة" في "المال والبنون"، ومن أشهر أفلامها "الطائرة المفقودة" و"قسمة ونصيب" و"ضحية حب".

تميزت فايزة أيضًا بأدوارها في الأعمال الدينية والتاريخية التي من أبرزها "عصر الأئمة"، "محمد رسول الله"، "الإمام الغزالي".

فايزة كمال

زوج فايزة كمال

تزوجت فايزة كمال من المخرج المسرحي مراد منير بعدما أعلن إسلامه، وأنجبت منه "يوسف" و"ليلى"، وأثار زواجهما جدلًا كبيراً نتيجة اختلاف دياناتهم، لكن شقيقة مراد ماجدة، أنهت هذا الجدل بتأكيدها أن زواج مراد وفايزة كان مبنيًا على احترام عميق وأن أولادهما مسلمين.

التقى مراد بفايزة لأول مرة أثناء تعاقدها على مسرحية "الملك هو الملك" التي كانت من إخراجه، ووقتها لم تلفت نظره كأنثى، لكنه لاحظ موهبتها الكبيرة أثناء البروفات، ولكن في أول بروفة قدمها عندما سألت عن الأغنيات الخاصة بالمسرحية تعامل معها بقسوة، وقبل عرض المسرحية بأيام قليلة راهنه الفنان صلاح السعدني بأنها ستكون أسوأ ما في العرض لكنه كسب الرهان، وكان عبارة عن زجاجتي ويسكي فقد كانت فايزة كمال أروع ما في العرض.

الاختبارات الصعبة في حياة فايزة كمال

عقب ولادة ابنتها ليلى، قررت فايزة الحصول على إجازة لتعويض أسرتها عن انشغالها الطويل تجاه عملها بالفن، خاصة أنها لم تحصل على فترة راحة بعد ولادتها لنجلها يوسف، لكن عشقها للفن أعادها سريعًا للعمل بعد غياب عامين، كما أن البعض اعتقد اعتزالها بسبب غيابها لكنها نفت هذا الأمر وقتها.

وفي إحدى المرات، تعرضت فايزة لموقف صعب، إذ اكتشف زوجها بعد وفاتها أن أحد الأثرياء عرض عليها هدية ضخمة مقابل خيانة زوجها، وهي شقة مساحتها ٦٠٠ متر لكنها رفضت تمامًا هذا العرض، وهذا أثر على مسيرتها ومنعها من الحصول على البطولات التي كانت تستحقها.

مرض فايزة كمال

عانت فايزة كمال من مرض السرطان لفترة طويلة، وتدهورت حالتها حتى دخلت العناية المركزة بمستشفى القصر العيني، وأظهرت الفحوصات وقتها إصابتها بسرطان الكبد، ورحلت عن عالمنا في 26 مايو 2014 عن عمر يناهز 52 عامًا.

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