حياة شخصية مليئة بالتقلبات.. زيجات متعددة وعلاقات معقدة لدى سناء شافع

يصادف اليوم، ذكرى رحيل الفنان سناء شافع، الذي رحل عن عالمنا في 12 أغسطس عام 2023، حيث رحل وترك وراءه إرثاً فنياً عظيماً ومسيرة حافلة في مجال التمثيل والإخراج المسرحي، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات عنه.

معلومات عن سناء شافع

ولد الفنان سناء شافع في يوم 25 يناير 1943 في قرية موشا في أسيوط، وانتقل في طفولته للقاهرة حيث عاش مع والده في حي الجمالية وبعد ذلك انتقلا لحدائق القبة، وذلك بعد أن كان في كنف عمه لعدة سنوات، رغم معارضة والده، الذي كان أحد علماء الأزهر الشريف، الإ إنه التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتفوق ليصبح لاحقاً أحد أهم أساتذة التمثيل في مصر، وعميداً للمعهد، بجانب عمله في السينما والمسرح والتلفزيون.

أعمال سناء شافع

تميّز الفنان سناء شافع بأدائه للأدوار المركبة والمعقدة، وشارك في نحو 30 فيلماً سينمائياً من بينها "حتى لا يطير الدخان" و"فوزية البرجوازية". كما كان له حضور قوي في الدراما التلفزيونية بمسلسلات مثل "ليالي الحلمية"، "الأب الروحي"، و"القمر آخر الدنيا"، والذي كان آخر أعماله في موسم رمضان 2020.

زيجات سناء شافع

على المستوى الشخصي، عُرف الفنان سناء شافع بحياة مليئة بالتقلبات، حيث تزوج تسع مرات، بما في ذلك مرتين من الوسط الفني، عانى من تحديات عديدة في حياته الخاصة، لكنه استطاع أن يحقق توازناً بين حياته الفنية والشخصية.



الزيجة الأولى للفنان سناء شافع كان حينها في سن صغير، وكانت زوجته هي ليلى كامل، إبنة تاجر مجوهرات وهي طالبة بمدرسة، وكانت شقيقة صديقه، وإستمرت تلك الزيجة عامين، ولم يتخطى عمره وقتها الـ21 عامًا، مؤكداً في أحد حواراته التلفزيونية أنه تزوّج وطلق عدة مرات من دون أن يعلم أهله عن ذلك شيئاً، أما الزيجة الثانية له، فكانت من طبيبة ألمانية تدعى كريستا، وقال عنها "إنفصلنا بعد 7 سنوات وأنجبت منها عبد الله النديم ويعمل الآن بالقانون الدولي.

ثم تزوّج سناء شافع من الممثلة المصرية ناهد جبر، التي إعترف بخيانته لها، ويُقال إنه جمع إلى جانبها زوجتين آخريين على ذمته، كما إعترف خلال حوار سابق له، قائلاً: "تزوجت من رابعة وخامسة خارج مصر من دون علم ناهد، مضيفاً أنها كانت:"فراغة عين".

أما زوجته السادسة، فكانت مشيرة الطرابيشي، كما كشف أن زوجته السابعة هي الممثلة ​ندى بسيوني​، وأم بنته مايا، وأنه لجأ للزواج من كويتية، عندما كان يعمل في ​الكويت​ من عام 1979 حتى 1983، مشيراً إلى أن زوجته الأخيرة والتاسعة هي ماجدة حافظ التي تزوجها لمدة 14 عاماً، وكان يحبها جداً ولا يمكن أن يستغني عنها بأي شكل من الأشكال، مرجعاً السبب كونها دفعته لأن يكون محتاجاً لها دائما، معلقاً: "ده ذكاء من الست المصرية والفرق بينها وبين أمي فتحية، إن الأخيرة لا تعرف القراءة والكتابة".

إشارة إلى أن سناء شافع كان أستاذ ندى بسيوني المعهد العالي للفنون المسرحية، لكن تم الطلاق سريعاً لوجود خلافات بينهما.

وفاة سناء شافع

رحل الفنان سناء شافع في أواخر شهر يوليو عن عمر ناهز 77 عاماً بعد معاناة مع المرض، نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، ليترك خلفه إرثاً فنياً لا يُنسى وأثراً كبيراً في قلوب محبيه وجمهوره.

اقرأ أيضًا:

ندى بسيوني آخرهن.. نساء وقعن فى فخ ”أبو عين زايغة” وتعرضن للخيانة

والده عالم أزهرى ورفض دخوله الفن.. عشق النساء وتزوج 9 مرات.. أسرار في حياة سناء شافع

