سامح الحفني: ندرس تقديم تسهيلات للغرف السياحية وشركات الطيران لزيادة الحركة الجوية

تابع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، التحديات والمعوقات التي تواجه الغرف السياحية وشركات الطيران العامله بمصر ودراسة إمكانية وضع حلول فعالة على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن بما يحقق المصلحة العامة، وكذلك إمكانية تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة بما يسمح بزيادة حجم الحركة الجوية الوافدة من مختلف دول العالم إلى جميع المقاصد السياحية المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الطيران اليوم مع عدد من ممثلي شركات الطيران العاملة في مصر ومسؤولي غرفة شركات السياحة، ويستعرض الموجز خلال السطور التالية أبرز تفاصيل اللقاء

جانب من الاجتماع

اجتماع وزير الطيران

حضر الاجتماع الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران ومحمد لطفي، المدير الإقليمي لمنطقة شمال افريقيا لمنظمة الاياتا ونادر الببلاوي، رئيس غرفة شركات السياحة، لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة التحديات التي تواجههم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن مما يدعم تنمية الحركة السياحية.

جانب من الاجتماع

جذب المزيد من أعداد السياحة داخليًا وخارجيًا

من جانبهم، أعرب رؤساء شركات الطيران عن شكرهم وتقديرهم للدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على هذا اللقاء المثمر، الذي يدعم العمل المشترك ويشجع جميع شركات الطيران والمهتمين بقطاع السياحة والسفر إلى زيادة أعداد المقاعد على العديد من رحلاتها الجوية للربط بين الوجهات السياحية المصرية وجميع دول العالم، مشيدين بالدور المحوري الذي يلعبه قطاع الطيران المدني في اتخاذ خطوات سريعة وفعالة من خلال التنسيق المشترك والتعاون الدائم مع قطاع السياحة، مثمنين الجهود الداعمة التي تقوم بها الدولة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة مما يعزز من دور الشركات في جذب المزيد من أعداد السياحة داخليًا وخارجيًا.

اجتماع رئيس الوزراء ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع الأحد الماضي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا، شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي للمؤسسة لشمال أفريقيا.

برنامج الطروحات الخاص بقطاع المطارات

جاء الاجتماع لمتابعة آخر تطورات تنفيذ برنامج الطروحات الخاص بقطاع المطارات، والخطوات المستقبلية المرتبطة به، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى جانب عدد من مسئولي المؤسسة.

تأكيد الالتزام ببرنامج الطروحات الحكومية

استهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى المتابعة الدورية للتطورات في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع المطارات، حيث يتم التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي لتنفيذ هذه الطروحات.

وأوضح مدبولي أن الاجتماع جاء لتقييم مستجدات المشاورات المتعلقة بخطة طرح المطارات، والتي تجري بين وزارتي الطيران المدني والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية.

وأعرب رئيس الحكومة عن تفاؤله بالإعلان قريبًا عن تقدم إيجابي في هذا الملف، مؤكدًا أن هذا سيساهم في تعزيز ثقة السوق.

من جانبه، أكد سيرجيو بيمنتا تحقيق تقدم كبير في المشاورات مع الجانب المصري، مشيرًا إلى الاتفاق على معظم محاور خطة الطرح.

وأثنى على الدعم المتواصل من الحكومة المصرية، وحرص القيادة على تنفيذ الخطة بسرعة وكفاءة.

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