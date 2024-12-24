روساتوم تكشف معلومات هامة عن المحطة النووية العائمة الوحيدة في العالم

المحطة النووية العائمة الوحيدة في العالم.. تكثف شركة روساتوم الروسية جهودها المبذولة نحو استكمال تنفيذ محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

ومن الناحية العالمية فإنها تعمل حاليًا بكل جهودها نحو التنمية الشاملة لمنطقة القطب الشمالي في روسيا تمثل أولوية استراتيجية وطنية، إذ يعد زيادة حركة الشحن على طريق البحر الشمالي أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف النقل واللوجستيات.

المحطة النووية العائمة الوحيدة في العالم

وفي هذا الصدد، أعلنت روساتوم خلال الأيام الماضية، عن ربط المحطة النووية العائمة «FNPP» أحد المشروعات التي طورتها روسنيرجواتوم، إحدى شركات قسم الطاقة الكهربائية في روساتوم ،لأول مرة بشبكة تشاوان-بيليبينو المعزولة، ومنذ ذلك الحين، عملت المحطة على زيادة إنتاجها بشكل مستمر.

وأكدت روساتوم في بيان لها، أن المحطة النووية العائمة الوحيدة في العالم، قد زودت شبكة تشاوان-بيليبينو في تشوكوتكا بحوالي 978 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء وهذا يكفي لتلبية احتياجات المنطقة من الطاقة لأكثر من عام كامل.

وأضافت أن الطاقة النووية تمثل 88% من مزيج الطاقة في شبكة تشاوان-بيليبينو، حيث تساهم المحطة النووية العائمة الوحيدة في العالم بأكثر من 60% من إجمالي الإنتاج. يظهر النمو المستمر لإنتاج المحطة قدرتها على التعامل مع الطلب المتزايد، خاصةً في ظل خطط إيقاف تشغيل محطة بيليبينو للطاقة النووية في أواخر 2025.

قدرة المحطة النووية العائمة تصل لـ429 مليون كيلووات ساعة سنويًا

الموجز يكشف تفاصيل تقرير روساتوم حول المحطة النووية العائمة الوحيدة في العالم، حيث ذكرت أن قدرتها التصميمية تصل إلى 429 مليون كيلووات ساعة سنويًا، ولهذا تعد أمرًا بالغ الأهمية لتعويض الطاقة التي ستتوقف عن الإنتاج في محطة بيليبينو (حوالي 100 مليون كيلووات ساعة سنويًا) وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة، الذي شهد زيادة قياسية بنسبة 15% العام الماضي.

روساتوم

طاقة مستقرة للمشروعات التعدينية الكبرى

وأوضحت أن المحطة النووية العائمة الوحيدة في العالم تلعب دورًا رئيسيًا في توفير إمدادات طاقة مستقرة للمشروعات التعدينية الكبرى في منطقة بايمسكايا لاستخراج المعادن، ومن بين عملائها، يوجد ودائع بيسشانكا، وهي حجر الزاوية لمجمع التعدين والمعالجة المقرر في منطقة بايمسكايا.

ومن ناحيته، علق أندريه زاسلافسكي، المدير بالإنابة على المحطة النووية العائمة الوحيدة في العالم قائلًا: «منذ انطلاقنا، قمنا بزيادة الإنتاج بشكل مستمر، وفي عام 2020، تمكنا من إنتاج 127 مليون كيلووات ساعة، ثم ارتفع إلى 175 مليون كيلووات ساعة في عام 2021 و250 مليون كيلووات ساعة في عام 2024، ولقد قدمت خمس سنوات من التشغيل الناجح في القطب الشمالي والشمال المتجمد لروساتوم خبرات لا تقدر بثمن في إدارة مثل هذه المنشآت، وقد شكلت هذه الخبرات الأساس لمشروعات روساتوم الجديدة في مجال الطاقة النووية الصغيرة، مما يتيح تطوير المناطق النائية والمعزولة باستخدام تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة (SMR)، بالإضافة إلى المحطة النووية العائمة، يعمل روساتوم أيضًا على تطوير محطة نووية عائمة جديدة بأربعة مفاعلات في رأس ناجليينين في تشوكوتكا، ومفاعل نووي صغير جديد من نوع RITM-200 في أوست-كويغا، ياكوتيا».

وتجدر الإشارة إلى أن المحطة النووية العائمة الوحيدة في العالم «أكاديميك لومونوسوف» تنتج حوالي 70 ميجاوات من الكهرباء لشبكة بييفيك عندما تعمل دون إنتاج الطاقة الحرارية، وفي وضع أقصى توليد للطاقة الحرارية، توفر المحطة حوالي 44 ميجاوات، بينما يبلغ عدد سكان بييفيك أكثر من 4000 نسمة، فإن المحطة النووية العائمة قادرة على تزويد مدينة يصل عدد سكانها إلى 100,000 نسمة بالطاقة.

علمًا أنه تم ربط المحطة النووية العائمة الوحيدة في العالم بشبكة تشاوان-بيليبينو في ديسمبر 2019، وهو إنجاز تم التعرف عليه من قبل مجلة POWER كأحد أبرز ستة أحداث عالمية في مجال الطاقة النووية خلال العام، وفي عام 2020، حصلت المحطة على جائزة الطاقة الآسيوية المرموقة لأفضل محطة طاقة نووية.

كما تم نشر المحطة النووية العائمة في تشوكوتكا بهدفين رئيسيين: استبدال القدرات القديمة لمحطة بيليبينو للطاقة النووية (التي تعمل منذ عام 1974) ومحطة تشاونسكايا للطاقة الحرارية التي تجاوزت السبعين عامًا، وضمان توفير الطاقة الموثوقة للمؤسسات التعدينية في مركز تشاوان-بيليبينو للطاقة، بما في ذلك شركات تعدين الذهب والمشروعات في منطقة بايمسكايا لاستخراج المعادن.

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