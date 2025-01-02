ترامب يهاجم السلطات الأمريكية: أصبحنا محط سخرية في جميع أنحاء العالم

انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب " دونالد ترامب" إدارة الرئيس " جو بايدن" ، التي إتهمها بالتقاعس عن حماية الأمن العام إثر الحوادث المتتالية التي شهدتها عدة مناطق في الولايات المتحدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي





أصبحنا مادة للسخرية في جميع أنحاء العالم

وصب “ترامب” غضبه على الحكومة الأمريكية في منشور له موقع عبر منصته Truth Social قائلاً: "كارثة، ومادة للسخرية في جميع أنحاءالعالم!"

وذلك ردًا على الهجمات الإرهابية المشتبه بها يوم الأربعاء في نيو أورليانز ولاس فيجاس، والتي شهدت الثانية منها تفجير إحدى سياراتTeslaCybertruck الخاصة بصديقه إيلون ماسك خارج فندق فاخر مملوك لترامب في مدينة نيفادا.

وأضاف : "هذا ما يحدث عندما تكون الحدود مفتوحة، مع قيادة ضعيفة وغير فعالة وغير موجودة تقريبًالم تقم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعون العامون الديمقراطيون على مستوى الولايات والمحليات بعملهم".

و أتهم السلطات بعدم الكفاءة والمهنية قائلاً : "إنهم غير أكفاء وفاسدون، حيث قضوا كل ساعات يقظتهم في مهاجمة خصمهم السياسي بشكل غير قانوني، بدلاً من التركيز على حماية الأمريكيين من الخارج والداخل من الحثالة العنيفة التي تسللت إلى جميع جوانب حكومتنا و أمتنا نفسها".

وتابع: "الولايات المتحدة تنهار - هناك تآكل عنيف للأمن والأمن القومي والديمقراطية في جميع أنحاء أمتنا".

وفي الوقت نفسه، ورد أن ترامب يخطط لعقد تجمع "يوم النصر" في ساحة كابيتال وان في واشنطن العاصمة يوم الأحد قبل حفل تنصيبه في مبنى الكابيتول الأمريكي.

الحوادث عشوائية وغير معلومة الأسباب

وفي سياق متصل فقد أكد محقق في شرطة نيويورك لـ"رويترز" أن واقعة إطلاق النار بشكل عشوائي في منطقة كوينز بمدينة نيويورك في وقت متأخر من عشية العام الجديد، قد أسفرت عن وقوع مصابين، بينما لم ترد أي تقارير عن سقوط قتلى.

وقال إن السلطات تجري تحقيقات موسعة في الواقعة التي حدثت في ملهى ليلي مساء يوم الثلاثاء.

و كانت الولايات المتحدة قد شهدت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عدة حوادث في أماكن متفرقة، حيث صدمت إحدى الشاحنات حشداًفي أحد الشوارع المزدحمة في نيو أورليانز في وقت مبكر من أول أيام العام الجديد، ما أسفر عن مقتل سقوط 15 قتيل .

كما إنفجرت شاحنة من تصنيع شركة تسلا أمام فندق مملوك للرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" في لاس فيجاس، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين.

وفي ذات الإطار فقد عبر مستخدمون على وسائل التواصل الإجتماعي عن صدمتهم من الواقعة وشاركوا صوراً تظهر إنتشار الشرطة في مسرح الجريمة .

وبدورها تبذل السلطات الأمريكية جهوداً حثيثة لتعقب عدد من المشتبه بهم فيما يتعلق بواقعتي نيو أورليانز ولاس فيجاس، كما تحقق في إحتمال وجود دوافع إرهابية.

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