ردود الفعل العربية والدولية علي الحـ ـادث الإرهابي في نيو أورليان الأمريكية

أثار الهـ ـجوم الإرهـ ـابي وحـ ـادث الدهـ ـس المـ ـأساوي الذي وقع في مدينة نيو أورليان الأمريكية، والذي استـ ـهدف محتفلين برأس السنة، وأسفر عن مقـ ـتل 15 شخصاً وإصابة العشرات، إدانات دولية وعربية واسعة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز الإدانات الدولية والعربية علي الهـ ـجوم الإرهـ ـابي الذي وقع في مدينة نيو أورليان الأمريكية.

أبرز ردود الفعل الدولية والعربية علي حـ ـادث نيو أورليان الأمريكية

ومن جانبها، أدانت مصر حادث الدهـ ـس المـ ـأساوي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز الأمريكية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضـ ـحايا والمصـ ـابين.

حـ ـادث نيو أورليان الأمريكية

مصر

وأكدت مصرحكومة وشعبًا تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية معربة عن خالص تعازيها لأسر الضـ ـحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وجددت مصر رفضها الكامل لكافة أشكال العنـ ـف التي تستهدف أمن وسلامة المدنيين.

الكويت

وفي نفس الصدد، عبرت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحـ ـادث الدهـ ـس المـ ـأساوي الذي وقع في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية.

وشددت الخارجية الكويتية علي وقوف بلادها مع الولايات المتحدة ضد هذه الأعمال الإجـ ـرامية لتجدد رفضها لكافة أشكال العنـ ـف والإرهـ ـاب.

كما أعربت الكويت عن خالص تعازيها ومواساتها للولايات المتحدة ولأسر الضـ ـحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

تركيا

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نحن نشعر بحزن عميق جراء الهـ ـجوم الذي وقع في نيو أورليانز في الولايات المتحدة.

وأضافت: "نتقدم بتعازينا لأسر وأصدقاء الذين فقدوا أرواحهم... نأمل في أن يتم الكشف عن دوافع الهـ ـجوم في أقرب وقت ممكن، وأن تتم محاسبة المسؤولين عنه".

إسرائـ ـيل

وكتب وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي، جدعون ساعر، عبر "إكس": "أشعر بحزن كبير إزاء الهـ ـجوم الإرهـ ـابي في نيو أورليانز.

وأضاف: "أقدم خالص التعازي لأسر الضـ ـحايا، أتمنى الشفاء العاجل للمواطنين الإسرائـ ـيليين المصـ ـابين وجميع الجـ ـرحى... لا مكان للإرهـ ـاب في عالمنا".

ألمانيا

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، عبر "إكس": "إنها أخبار فظـ ـيعة من نيو أورليانز".

وأضاف: "أشخاص يحتفلون تؤخذ حياتهم أو يصابون بسبب كـ ــراهية لا معنى لها، نحن نحزن مع عائلات الضـ ـحايا وأصدقائهم، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

فرنسا

وأبدى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تعاطفه مع الشعب الأمريكي، مؤكداً عبر منصة "إكس" أن المدينة التي ضربها الإرهـ ـاب غالية على قلوب الفرنسيين.

بريطانيا

وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عبر "إكس" إن "الهـ ـجوم العـ ـنيف الصادم في نيو أورليانز مروع".

وأضاف: "تعاطفي مع الضحايا وعائلاتهم وأجهزة الطوارئ وشعب الولايات المتحدة في هذا الوقت المـ ـأسوي".

أوكرانيا

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر "إكس" إنه "روّع بالـ ـهجوم الذي وقع في نيو أورليانز بالولايات المتحدة الذي أودى بحياة أبرياء وأدى إلى إصابة العديد من الأشخاص".

وأضاف: "نحن على ثقة بأن المسؤولين عن هذا العمل الفظيع سيحاسبون، إن العنـ ـف والإرهـ ـاب وأي تهـ ـديدات لحياة الناس ليس لها مكان في عالمنا، ويجب عدم التسامح معها، نقدم تعازينا الصادقة لأسر الضحايا، أوكرانيا تقف بجانب الشعب الأمريكي وتدين العنـ ـف".

حـ ـادث نيو أورليان الأمريكية

الصين

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: "صدمنا بهذا الهـ ـجوم العنـ ـيف"، مضيفة أن "الصين تعارض كل أعمال العنـ ـف والإرهـ ـاب التي تستهدف المدنيين".

وتابعت: "نحن حزانى على الضـ ـحايا، ونعرب عن تعاطفنا مع أسرهم ومع المصابين".

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