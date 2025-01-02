القصة الكاملة لـ الحـ ـادث المأساوي الذي هز ولاية لويزيانا الأمريكية

حادث ولاية لويزيانا الأمريكية.. شهدت الولايات المتحدة الأمريكية حادثًا مأساويًا في بداية العام الجديد، وذلك بعد حادث الدهـ ـس الذي شهدته ولاية لويزيانا الأمريكية وتحديدًا في شارع بوربون في الحي الفرنسي في مدينة نيو أورليانز الأمريكية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تداعيات حادث الدهـ ـس وتبادل إطـ ـلاق النار مع الشرطة في ولاية لويزيانا الأمريكية.

تفاصيل الحـ ـادث المأساوي الذي هز ولاية لويزيانا الأمريكية

تعرضت المنطقة السياحية الشهيرة في ولاية لويزيانا الأمريكية لحـ ـادث مأساوي، حيث صـ ـدمت شاحنة بيضاء أشخاصًا في شارع بوربون بسرعة عالية، ثم خرج السائق وبدأ في إطـ ـلاق النـ ـار، لترد الشرطة بإطـ ـلاق النـ ـار.

شرطة ولاية لويزيانا الأمريكية

ووقع الحـ ـادث المأساوي الذي هز ولاية لويزيانا خلال عرض للألعاب النارية في المدينة، وكانا يستمتعان بأجواء رأس السنة الجديدة في الحي الفرنسي عندما سمعا أصوات اصطدام قادمة من أخر الشارع.

وقال شهود عيان أنهم شاهدوا شاحنة بيضاء تصطدم بحاجز بسرعة عالية، ثم سمعوا طلقات نـ ـارية بعد أصوات الاصطدام، ثم ذهبوا لمحاولة مساعدة الأشخاص الذين وجدوهم جرحى، لكنهم أدركوا أن الضحايا قد لقوا مصـ ـرعهم.

حصيلة ضحايا حـ ـادث ولاية لويزيانا الأمريكية

ومن جانبها، كشفت مدينة نيو أورليانز عن حصيلة الضحايا في الحـ ـادث المأساوي الذي هز ولاية لويزيانا الأمريكية، قائلًا إن 30 شخصا نقلوا إلى مستشفيات المنطقة مصابين بـ ـجروح وتم تأكيد وفاة 10 أشخاص.

شرطة ولاية لويزيانا: حادث الدهـ ـس وإطـ ـلاق النـ ـار كان متعمدًا

وفي نفس الصدد، أشارت شرطة ولاية لويزيانا إلى إصابة شرطيين أمريكيين بالرصـ ـاص في عملية الدهـ ـس.

وأضافت شرطة ولاية لويزيانا أن حادث الدهـ ـس وإطـ ـلاق النـ ـار كان متعمدًا وليس عرضيًا، ولا معلومات عن هوية المنفذ حتى الآن.

وقالت شرطة ولاية لويزيانا إن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع منفذ عملية الدهـ ـس، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف .بي.آي" سيتولى التحقيق منذ الآن.

ولاية لويزيانا الأمريكية

بدوره، قال عمدة مدينة نيو أورليانز إن "مدينتنا تأثرت بهـ ـجوم إرهـ ـابي والتحقيق لا يزال جاريا".

اقرأ أيضًا

أمريكا تسجل معدلات قياسية في التشرد والفقر.. ما القصة؟

أمريكا تحذر من سيناريو كارثي جديد في سوريا.. هروب جماعي