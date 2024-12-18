الأكثر شيوعا في امريكا.. اكتشف كيفية الوقاية من سرطان الجلد

أوضحت احصائية في الولايات المتحدة الامريكية ان كل فرد بين خمسة افراد يصاب بسرطان الجلد بعد وصوله الى عتبة العقد السابع من عمره ، لكن من ناحية إيجابية هناك طرق وقائية من هذا المرض الفتاك باتباع هذه الإرشادات التي يستعرضها لكم الموجز في السطور التالية

كيف يهددك التعرض للشمس بالإصابة بسرطان الجلد

عند التعرض للشمس وخاصة في اوقات الظهيرة فان الجلد يتعرض للأشعة فوق البنفسجية الذي يستطيع جلب الموت الى خلايا الجلد بواسطة افقادك للكولاجين الهام لصحة الجلد والبشرة مما يعجل من بروز اعراض الشيخوخة وخطر الاصابة بانواع متعددة من سرطان الجلد بالاضافة الى اشعة التسمير التي يسبب التعرض المبالغ به لها الى انتشار تصبغات على الجلد مما يهددك في حالة عدم الاقلاع بالاصابة بسرطان الجلد

لكن ليست الشمس هي المصدر الوحيد لذللك الحطر فقد اوضحت دراسة اخرى ان هؤلاء الذي يواجهون الاشعة فوق البنفسجية المنبعثة من اجهزة التسمير بانتظام مهددون مقارنة بغيرهم بخطر الاصابة بسرطان الجلد

اعراض الإصابة بسرطان الجلد

وجود تبدلات في الوان واشكال الشامات والنمش على بشرتك انتشار العلامات الحمراء في جسدك واثارة شعورك بالحكة ظهور علامات ذات ملمس خشن ومتقشر على جسمك نتوءات حمراء بمظهر براق او متوائمة مع لون البشرة او الجلد انتشار اثار للجروح المستمرة في النزيف بلا توقف

طرق الوقاية من سرطان الجلد

في حالة اضطررت الى مواجهة الشمس خاصة في الاوقات الخطرة فاتبع هذه التعليمات حتى تحصل على اكبر قدر من الحماية امام خطر الاصابة بسرطان الجلد وهي كالاتي :

استعمل واقي الشمس :يعزز واقي الشمس عناصر الوقاية والحماية من سرطان الجلد لصد محاولات الاشعة الضارة من اختراق جلدك والبشرة

يفضل استخدام كمية محددة من الواقي الشمسي والتي تعادل ملعقة صغيرة للوجه والرقبة وكوب كامل للجسم بالكامل

تكرار عملية وضع واقي الشمس كل ساعتين او مع كل تعرق او خروج من ممارسة السباحة

تأكد من وضع واقي الشمس على كافة الاماكن التي تواجه الشمس ويشكل خاص الحساسة كالاذن والوجه الرقبة

استمر على هذه العادة لوقاية جسمك لاطول فترة ممكنة حتى في حالة الطقس الضبابي او الغائم

ارتدى ملابس فاتحة اذ ان الالوان الفاتحة تعكس الاشعة الضارة وواسعة كي يستطيع ان يصل الهواء المنعش الى جسمك مع قبعات واسعة الحواف

ابحث دائما عن الاماكن الظليلة دائما خاصة في الساعات التي تشتد بها الشمس مثل ساعات الظهيرة وما قبل الغروب

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