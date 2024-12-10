رحلة السرطان.. كندة علوش تثير التساؤلات حول حالات الصحية بعد إعلان شفائها

تصدرت الفنانة السورية كندة علوش، محركات بحث جوجل بعد الإعلان عن شفائها الكامل من مرض السرطان عبر منشور على حسابها الرسمي بموقع "إنستطرام"، لكنها سرعان ما حذفت هذا الإعلان بشكل مفاجئ ودون تفسير.

هذا القرار الغريب فتح باب التكهنات والتساؤلات حول وضعها الصحي الحقيقي وأسباب تراجعها عن مشاركة هذا الخبر المفرح، لذلك يستعرض الموجز رحلة كندة علوش مع مرض السرطان خلال السطور التالية.

كندة علوش

إعلان كندة علوش عن شفائها من السرطان

نشرت كندة علوش صورة عبر موقع "انستجرام" تحمل بين سطورها بريق الأمل، إذ أعلنت قائلة: "اليوم أعلن شفائي التام من السرطان.. باركولي"، كلمات قليلة لكنها حملت فرحة عارمة لعائلتها وأصدقائها وجمهورها العريض، خاصة بعد رحلتها الطويلة والشاقة مع المرض.

لم يقتصر التفاعل على متابعيها فقط، بل انطلق زملاؤها في الوسط الفني لتهنئة كندة علوش والتعبير عن سعادتهم بهذا النبأ المبهج، متمنين لها دوام الصحة والعافية.

لكن الفرحة لم تكتمل، إذ سرعان ما قامت كندة علوش بحذف المنشور دون تقديم أي توضيحات، هذا التصرف أثار موجة من الحيرة بين متابعيها، حيث تساءل كثيرون عن الأسباب وراء هذا القرار المفاجئ.

هل تراجعت كندة عن الإعلان لأسباب صحية أو شخصية؟ أم أن هناك دوافع أخرى؟ هذه الأسئلة بقيت دون إجابة، ما أضاف غموضًا إلى القصة.

رحلة كندة علوش مع المرض والصبر

لم تكن رحلة كندة علوش مع السرطان سهلة، إذ ظلت تتلقى العلاج بصمت تام، بعيدًا عن الأضواء، ولم تعلن عن إصابتها إلا قبل أشهر قليلة خلال لقاء تلفزيوني مؤثر. كشفت حينها عن إصابتها بسرطان الثدي، وعن دعم زوجها الفنان عمرو يوسف ووالدتها لها في هذه المحنة.

كندة علوش

وأضافت كندة علوش أنها اختارت إخفاء الخبر في البداية لتجنب الضغط النفسي، مؤكدة أن معرفة المقربين كانت ستسبب لها تشتيتًا، مما دفعها إلى التركيز على العلاج والعمل على تجاوز المحنة بإيجابية.

إصابة والدة كندة علوش بنفس المرض

في مفاجأة مؤلمة، كشفت كندة علوش أن والدتها أصيبت بنفس المرض وفي نفس الشهر الذي تم تشخيص حالتها فيه، وصفت هذا التطور بالمصادفة الغريبة التي أضافت مزيدًا من التحديات على رحلتها مع المرض.

ومع ذلك، أكدت أن هذه التجربة جعلتها أقوى، وأعطتها دفعة إضافية للتمسك بالأمل ومواجهة التحديات بشجاعة.

كندة توجه رسالة أمل للنساء المصابات بالسرطان



وسط صراعها مع المرض، اختارت كندة أن تكون مصدر إلهام ودعم للسيدات اللواتي يمررن بنفس التجربة، حيث وجهت رسالة مؤثرة قائلة: "لكل سيدة تمر بهذا المرض، أنت قوية، الله أعطاكِ القوة لتتغلبي على هذه المحنة إذا استطعتِ تقبل الأمر بإيجابية ورضا، ستجتازين هذه المرحلة دون خوف".

كما نصحت النساء بتجنب الأفكار السلبية، قائلة إنها كلما شعرت بأن عقلها يأخذها إلى أماكن مظلمة، كانت تحاول العودة إلى التفكير الإيجابي، لأن قلقها الأكبر كان على أطفالها ومستقبلهم.

كندة علوش

التركيز على القضايا العامة والحياة الشخصية

رغم الجدل حول وضعها الصحي، واصلت كندة التركيز على قضايا أخرى مهمة، حيث نشرت عبر خاصية القصص المصورة تحديثات حول الوضع في سوريا.

كما شاركت مجموعة من الصور برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف، بدت فيها في حالة من السعادة والفرح، وعبرت عن تفاؤلها بعبارة "صباح الفرج"، ما يعكس روحها الإيجابية رغم التحديات التي تواجهها.

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