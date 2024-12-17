أبرزها التعرق البارد.. تعرف على علامات النوبات القلبية المبكرة

الكثير من الأشخاص يواجهون العديد من النوبات القلبية المتكررة دون أن يعرفوا أسبابها، أو يعرفوا أنها حتى نوبات قلبية، وغالبا تكون العلامات التي تدل على وجود أزمة قلبية للمرة الأولى غير واضحة، لذا من الضروري أن يعرف الأشخاص العلامات المبكرة للأزمات القلبية لدى الأشخاص، حتى يمكنه إنقاذ حياة إنسان في الوقت المناسب.

من الضروري أن تتعلم العلامات وتكتشفها في وقت مبكر حتى إذا ما رأيت أيا من تلك العلامات عليك أو على أي إنسان في محيطك، فعليك اللجوء للطبيب فورا.

الكثير من النوبات القلبية تكون مفاجئة، ويصاحبها ألم حاد، لكن في اتجاه آخر تكون علامات الأزمة القلبية بسيطة، بالرغم من أنها تكون علامات تحذيرية، لذا تستعرضها الموجز مع قراءها.

العلامات التحذيرية لـ النوبات القلبية

الشعور بعدم الراحة في الصدر

هناك بعض من العلامات التي تدل على النوبات القلبية، تكون بوسط الصدر، فيأتيك ألما مبرحا لأكثر من دقائق، ثم يختقفى فجأة وكأنه غير مجود، فضلا عن الشعور بالانقباض والانبساط الغير مبرر.

النوبات القلبية

- توتر بعض أجزاء جسدك العلوي

الكثير من الألم يصاحب الذراعين أ وكليهما، وفي بعض الأحيان يكون في الظهر والرقبة، وهناك بعض الآلام تأتي في الفك والمعدة، فتلك تكون علامات واضحة لـ النوبات القلبية.

ضيق التنفس

وهناك المزيد من أعراض النوبات القلبية، تحدث بدون ألم، لا ينبغي لنا تجاهلها، كالغثيان والدوار والتعرق البارد، تكون تلك علامات للإصابة بمرض القلب.

وتعد النوبات القلبية حالةخطيرة تهدد توقف القلب عن النبض، وبضع دقائق من التأخير يعرضوا حياتك للخطر، لذا كن دائما متيقظا.

الحياة بعد النوبة القلبية

يعد تلف القلب أمرا لا يمكن إصلاحه، ولكن على الرغم من ذلك، هناك من يتعافى من الذين أصيبوا بالنوبات القلبية، ويعودوا لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وهناك البعض من الأشخاص تتراوح أعمارهم مابين 40 إلى 45 يعانون من نوبات قلبية عرضية لا تؤثر على حياتهم.

وفي الوقت ذاته فإن إهمال ذلك المرض يجعل من صغارا في العمر يصابون بمرض تلف القلب، بسبب إهمال الأعراض، أو إهمال الرياضة والمحافظة على الحياة بشكل صحي ومتوازن.

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