معلومات عن الإرهابي شمس جبار منفذ هجوم نيو أورليانز

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، بعض المعلومات المتعلقة بالمشتبه بتنفيذه حادث شاحنة نيو أورليانز التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي.





المشتبه به كان يضع علم داعش في السيارة

وكشفت التحقيقات أن منفذ الهجوم يدعى "شمس الدين جبار"، وعمره 42 عاما وهو مواطن أمريكي من تكساس.



فيما نقلت شبكة "NBC News” عن ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار قولهم : "تم التعرف على المشتبه به.. يدعى شمس الدين جبار ويبلغ من العمر 42 عاما".



جاري البحث عن خلفيته وعلاقاته بالتنظيمات الإرهابية

وأوضحت أن السلطات الأمنية تعمل على التحقق من خلفيته وتاريخ سفره المحتمل، إضافة إلى أي علاقة محتملة مع التنظيمات الإرهابية.

وأوضحت أن السلطات الأمنية تعمل على التحقق من خلفيته وتاريخ سفره المحتمل، إضافة إلى أي علاقة محتملة مع التنظيمات الإرهابية.

وأكدت أن المتهم تعمد دهس المحتفلين بالعام الجديد بشاحنة صغيرة في حدود الساعة 3:15 صباحا في شارع بوربون.

و كشفت "FBI" إن المشتبه به قتل خلال مواجهة مع الشرطة.

هذا و قد كشف مسؤول لوكالة أسوشيتد برس أن رجال إنفاذ القانون إكتشفوا مسدس وبندقية، تشبه بنادق أرماليت، في مكان الحادث.

من جهة أخرى، أبرزت شبكة "فوكس نيوز" أن الشاحنة المستخدمة في الهجوم كانت تحمل لوحة ترخيص من تكساس، وتم تعقبها وهي تعبر الحدود الجنوبية إلى الولايات المتحدة في مدينة إيجل باس، تكساس، في نوفمبر الماضي.



فيما ذكرت مسؤولة أمنية أن المهاجم "كان عازماً على إحداث مذبحة".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر أمنية إن منفذ الهجوم كان يحمل علم داعش على متن شاحنته.

ترامب يؤكد على دعمه لمدينة أورليانز

بدوره فقد علّق الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب”، الأربعاء، على حادث الدهس وإطلاق النار في نيو أورليانز.

وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "عندما قلت إن المجرمين القادمين أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين في بلدنا، دحض الديمقراطيون ووسائل الإعلام الكاذبة هذا التصريح بإستمرار، لكن تبين أنه صحيح".

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب: "إن معدل الجريمة في بلدنا بلغ مستوى لم يشهده أحد من قبل، قلوبنا مع جميع الضحايا الأبرياء وأحبائهم، بما في ذلك ضباط شرطة نيو أورليانز الشجعان".



وشدد على أنه: "ستدعم إدارة ترامب مدينة نيو أورليانز بشكل كامل أثناء التحقيق والتعافي من هذا العمل الشرير تماما".

وجاء تعليق ترامب بعد حادث دهس وقع في نيو أورليانز وأودى بحياة 10 أشخاص وتسبب أيضا في إصابة العشرات.

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