بايدن يدعم أوكرانيا بـ 2.5 مليار دولار.. ما القصة؟

مازالت دولة أوكرانيا تتصدر أولويات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن وذلك قبل أيام معدودة من مغادرة منصبه.

وتسعى إدارة بايدن إلى منح أوكرانيا أكبر قدر ممكن من المساعدات قبل مغادرة بايدن منصبه في 20 يناير 2025، وذلك لدعمها في الحـ ـرب مع روسيا، المشتعلة منذ ما يقرب من 3 سنوات.

بايدن يقدم حزمة مساعدات عسـ ـكرية جديدة لـ أوكرانيا

وينشر “الموجز” تفاصيل حزمة المساعدات العسـ ـكرية الجديدة التي أعلن بايدن عن منحها لـ أوكرانيا في تطور خطير يعكس مدي اشتعال الأوضاع وتوترها بين كييف وموسكو خلال الأيام القادمة.

بايدن

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، عن تقديم مساعدات أمنية إضافية لـ دولة أوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار.

وصعد بايدن من التوتر بين أوكرانيا وروسيا، معلنًا أن البنتاجون بصدد نقل مئات الآلاف من ذخـ ـيرة المـ ـدفعية والصـ ـواريخ لأوكرانيا.

وقال بايدن: "بتوجيهاتي، ستواصل الولايات المتحدة العمل بلا هوادة لتعزيز موقف أوكرانيا في هذه الحـ ـرب خلال ما تبقى من فترة ولايتي".

بايدن يتعهد بمنح أوكرانيا مزيد من المعدات العسـ ـكرية

وكان جو بايدن قد أشاد بالمعدات العسـ ـكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة بالفعل إلى دولة أوكرانيا منذ غـ ـزت روسيا البلاد في عام 2022، وقال: "هناك المزيد في الطريق".

بايدن يوافق على السماح لأوكرانيا باستخدام نظام الصـ ـواريخ التكتيكية الأمريكية

الجدير بالذكر أن بايدن قد وافق على السماح لأوكرانيا باستخدام نظام الصـ ـواريخ التكتيكية الأمريكية بعيد المدى ATACMS لضـ ـرب أهداف داخل روسيا، ويعد ذلك تحولًا كبيرًا في سياسة واشنطن، وفقًا لتقرير واشنطن بوست.

بايدن يندد بـ الهـ ـجوم الروسي الأخير على أوكرانيا

وندد جو بايدن بالهـ ـجوم الروسي الأخير على أوكرانيا، معلنًا أن موجة الصـ ـواريخ والطـ ـائرات بدون طـ ـيار شائنة.

وقال جو بايدن إن الغرض من الهـ ـجوم الشائن الذي شنته روسيا هو قطع وصول الشعب الأوكراني إلى التدفئة والكهرباء خلال فصل الشتاء وتعريض سلامة شبكته للخطر.

بايدن

وأضاف جو بايدن: "دعوني أكون واضحًا يستحق الشعب الأوكراني أن يعيش في سلام وأمان، ويجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الاستمرار في الوقوف مع أوكرانيا حتى تنتصر على عـ ـدوان روسيا".

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