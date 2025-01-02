مؤرخ أمريكي: إيلون ماسك هو الرجل الكبير في الإدارة الأمريكية الجديدة

أكد "تيموثي سنايدر " المؤرخ المشهور بجامعة ييل إن إدارة دونالد ترامب القادمة ستتأثر بشدة بأكبر مؤيديه، إيلون ماسك التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي.





ماسك هو الرجل الكبير في الحكومة القادمة

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة الجارديان نُشرت يوم الأربعاء، أصدر تحذيرًا للمقربين من الرئيس المنتخب وأنصاره من أن الرئيس التنفيذيلشركة تسلا هو "الرجل الكبير" الذي يعتمد عليه ترامب للحصول على المال.

و أوضح كيف يمكن أن "يعتمد" ترامب على ماسك في إدارته القادمة حيث وصف سنايدر ترامب بأنه "الرجل الصغير".

وأوضح أن :"ماسك رجل كبير عندما يتعلق الأمر بالحصول على المال".

وأضاف : "وأعتقد أنك إذا كنت صديقًا لترامب، فستشعر بالقلق".

وفي مناقشة لما قد تبدو عليه فترة ولاية ترامب الثانية في البيت الأبيض، قال سنايدر إنها قد تكون ضارة بعلاقة الرئيس المستقبلي مع ماسك.



وتابع : "أعتقد أننا نبالغ في تقدير ترامب ونقلل من تقدير ماسك".

وأشار إلى أنه "لا يستطيع الناس إلا أن يعتقدوا أن ترامب لديه المال، لكنه ليس كذلك".

لافتاً إلى أن ترامب "لم يزعم أبدًا أنه لديه مال فكرته الكاملة هي أنه يجب أن تصدق أنه لديه مال، لم يكن قادرًا أبدًا على سداد ديونه الخاصة".

وتابع: "لم يكن قادرًا أبدًا على تمويل حملاته الخاصة"، مضيفًا: "تمكن ماسك، بمبلغ من المال لم يكن له معنى بالنسبة له، من تمويل حملة ترامب، بشكل أساسي".





"ترامبوموسكوفيا"

كما سلط المؤرخ الضوء أيضًا على وجهات النظر المتعارضة حول تمويل الحكومة وسياسات الهجرة داخل الحزب الجمهوري.

وتابع منوهاً : "كل التهديدات التي سيصدرها ترامب الآن -" سأذهب إلى الإنتخابات التمهيدية، سأقاضي الناس ماسك سيدفع ثمن ذلك، وليس ترامب".

وعندما يحتاج ترامب إلى المال لأي شيء، فسوف يطلب من ماسك ما لم يقطع ترامب علاقته به الآن، فسوف يظل في علاقة إعتمادية لبقية الطريق، لأنك تعتاد على أن يعطيك الناس المال .



وأعتقد أنه إذا كنت صديقًا لترامب، فسوف تشعر بالقلق"،

وحذر في ضوء "موقف الإعتماد" الذي قد يواجهه ترامب إذا نما نفوذ ماسك عليه، يبدو"ترامبوموسكوفيا" إسمًا مناسبًا لولاية الرئيس المنتخب الثانية في البيت الأبيض.

وقال سنايدر: "كنت سأطلق عليه اسم موسكوترومبوفيا، لأنني أعتقد أن ماسك شخص أكثر أهمية، لكن ترامبوموسكوفيا كان له رنين أجمل".

إقرأ أيضاً

صحيفة إسرائيلية : نتنياهو يواجه خطر الإعتقال بسبب ترامب

قائد عسكري أمريكي يفجر مفاجأة حول مخاوف من إتصالات ماسك مع الصين