صحيفة إسرائيلية : نتنياهو يواجه خطر الإعتقال بسبب ترامب

كشفت صحيفة " تايمز في إسرائيل" أنه على الرغم من حالته الصحية لا يزال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لحضور حفل تنصيبدونالد ترامب في واشنطن في 20 يناير الجاري ، كما قال مسؤول مطلع التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي .



تم مناقشة التدابير اللوجيستية اللازمة

أفاد المسؤول أن المناقشات اللوجستية عقدت أمس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يحرص الزعماء الأجانب عادة على حضور حفلات تنصيب الرئيس الأمريكي.

قرار الجنائية الدولية يشكل خطورة على نتنياهو

و إلى جانب المشاكل الصحية التي يعاني منها رئيس الوزراء، فإن مذكرة الإعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية تجعل الرحلة أكثر خطورة بعض الشيء، حيث أن الهبوط الإضطراري في العديد من البلدان في الطريق قد يؤدي إلى إعتقاله.

وستكون رحلة واشنطن أول رحلة معروفة لنتنياهو إلى الخارج منذ إصدار مذكرات الإعتقال".

وكان نتنياهو قد بدا بملامح مجهدة خلال جلسة الكنيست، التي أصر على مغادرة المستشفى، الثلاثاء، بعد أقل من يومين من إجرائه عملية جراحية لإستئصال ورم سرطاني ، لحضورها إذ كانت بمثابة

عملية تصويت حاسم على الميزانية في الكنيست .

وذلك بسبب ما وصفه أحد المسؤولين البارزين في الإئتلاف بـ"معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير غير المسؤولة للميزانية".



وأتى قرار نتنياهو على خلفية عدم ضمان أغلبية تصوت لصالح القانون، وإعلان بن غفير أنه لن يصوت له بسبب خلافات داخلية وعدم تلبية المطالب المادية لوزارته.

ويهدد عدم تمرير القانون إستقرار الإئتلاف الحاكم، الذي يعاني بالأساس إنقسامات داخلية.



وأفادت مصادر إلى أن، نتنياهو، قد عاد إلى مركز “ هداسا” الطبي الليلة الماضية بعد الإدلاء بالتصويت الحاسم.

حيث كشفت إثنين من مساعدي أعضاء في حكومة ،نتنياهو، عن إلغاء الإجتماع الحكومي الأسبوعي الذي كان مقرر له، الأربعاء، وذلك مراعاة للحالة الصحية الطارئة التي يمر بها رئيس الوزراء، التي تتطلب بقاؤه تحت الرعاية الطبية المشددة، مما يجعل من العسير عليه الإستمرار في تكرار خرق الأوامر الطبية لتسيير أعمال الحكومة كما حدث أمس الثلاثاء.

إقرأ أيضاً

نتنياهو يتجاهل نصيحة الأطباء ويغادر المستشفى.. اعرف الأسباب

آلة السم ومحاكمات بتهم الفساد ..ملفات فساد عائلة نتنياهو