صحة النواب: تستنكر التصريحات المغلوطة حول قانون المسئولية الطبية وحماية المريض

مجلس النواب-شهدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اجتماعًا هامًا لمناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث رفض الأعضاء التصريحات المغلوطة التي صدرت عن بعض الجهات الطبية حول القانون الجاري مناقشته، والاجتماع انعقد برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة في المجال الصحي النيابي.

وتبين الموجز في السطور التالية تصريحات لجنة النواب للاعلام ورسالة خاصة لنقيب الأطباء

تأكيد على وعي أطباء مصر بحقوقهم

وأكد نواب اللجنة، وخاصة الأطباء منهم، أن أطباء مصر يتمتعون بوعي كامل بحقوقهم ومسئولياتهم الوطنية، وأشاروا إلى استنكارهم لنقل وقائع مغلوطة حول مشروع القانون قبل إقراره، داعين نقيب الأطباء لنقل الصورة الصحيحة لما تم إنجازه من حقوق لمقدمي الخدمة الطبية أثناء مناقشة القانون.

وشدد النواب على أهمية توخي الدقة في التصريحات الإعلامية المتعلقة بمشروع القانون، مشيرين إلى أن نشر معلومات غير صحيحة يثير البلبلة بين الأطباء ويعطل مسار الحوار البناء.

دعوة لإلغاء اجتماع الجمعية العمومية للأطباء

طالب عدد من النواب، ومنهم النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، نقيب الأطباء بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده يوم الجمعة القادم، مؤكدين أنه لم يعد له داعٍ، وأوضحوا أن جميع مطالب الأطباء قد تم تلبيتها خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة الشئون الصحية.

وأكد النواب أن القانون لم يتم تطبيقه بعد، وأن أي تصريحات تشير إلى ذلك غير صحيحة، وكما أشاروا إلى أن الجمعية العمومية لن تضيف جديدًا، في ظل تحقيق المطالب التي كانت السبب الرئيسي لعقد الاجتماع.

مجلس النواب

تأييد واسع لمخرجات لجنة الشئون الصحية

أعرب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن تأييده لموقف اللجنة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يعكس اهتمام مجلس النواب بحقوق الأطباء والمرضى على حد سواء، وأكد أن انعقاد الجمعية العمومية في هذا التوقيت لا يخدم المصلحة العامة.

تصريحات نقيب الأطباء حول القانون

أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن النقابة تحرص على سلامة واستقرار الوطن وتحترم مؤسسات الدولة، وأشار إلى أن مشروع القانون، بعد مناقشته بلجنة الشئون الصحية، أصبح منضبطًا ويحقق مصلحة الأطباء والمرضى.

وأضاف النقيب أن الجمعية العمومية -إن انعقدت- ستكون بمثابة تأييد لمخرجات لجنة الشئون الصحية، وأوضح أنه سيقوم بمراجعة كافة التصريحات الصادرة من الأطباء ومحاسبة أي مسؤول عن نشر معلومات مغلوطة.

أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية

يأتي مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كخطوة هامة لضمان حقوق كل من الأطباء والمرضى، مع توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمستفيدين منها.

من المتوقع أن يحظى القانون بدعم كبير بعد الانتهاء من مناقشته داخل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.

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