رسميا رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025.. هل سترحل؟

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ويستعرض لكم الموجز، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

أشار قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، أنه سيكون يوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، موضحًا أن الامتحانات الدراسية ستستمر وفقًا للمواعيد المحددة مسبقًا من قبل الجهات المختصة.

وبهذه المناسبة، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص التهاني إلى المواطنين الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن أمله أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر بالخير، والأمن، والسلام.

الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025

مع اقتراب العام الجديد، ازداد البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025، سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، ووفقًا للإعلان الرسمي، تشمل الإجازات في العام المقبل جميع المناسبات الوطنية والدينية، بالإضافة إلى الاحتفالات بذكرى الثورات والحروب.

الإجازات المقررة تشمل العاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية، إلى جانب موظفي القطاع الخاص وطلاب المراحل التعليمية المختلفة. وتمثل هذه الإجازات فرصة للاحتفال بالمناسبات المهمة التي توحد المصريين وتؤكد على قيمهم الوطنية والدينية.

مواعيد الإجازات الرسمية عام 2025

إجازة عيد الميلاد المجيد:

يوم الثلاثاء 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد.

إجازة ثورة 25 يناير:

يوم السبت 25 يناير بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

إجازة عيد الفطر:

من الأحد 30 مارس إلى الثلاثاء 1 أبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد شم النسيم:

يوم الإثنين 21 أبريل بمناسبة عيد شم النسيم.

إجازة عيد تحرير سيناء:

يوم الجمعة 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء 1982.

إجازة عيد العمال:

يوم الخميس 1 مايو بمناسبة عيد العمال.

مواعيد الإجازات الرسمية عام 2025

إجازة عيد الأضحى:

يوم الخميس 5 يونيو بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

من الجمعة 6 يونيو إلى الإثنين 9 يونيو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إجازة رأس السنة الهجرية:

يوم الخميس 26 يونيو بمناسبة رأس السنة الهجرية.

الإجازات الرسمية 2025

إجازة ثورة 30 يونيو:

يوم الإثنين 30 يونيو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

إجازة ثورة 23 يوليو:

يوم الأربعاء 23 يوليو بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

إجازة المولد النبوي الشريف:

يوم الخميس 4 سبتمبر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

إجازة انتصارات حرب أكتوبر:

يوم الإثنين 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى عيد القوات المسلحة وانتصارات حرب أكتوبر 1973.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025

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