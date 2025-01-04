بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. 7 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار رسمي بمنح يوم الثلاثاء، 7 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك لجميع العاملين في عدة قطاعات بالدولة.

ويستعرض الموجز، في هذا التقرير تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على النحو التالي..

القطاعات التي يطبق عليها قرار إجازة عيد الميلاد المجيد

- الوزارات والمصالح الحكومية.

- الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

- شركات القطاع الخاص.

ويؤخذ في الاعتبار استمرار أعمال الامتحانات المقررة في هذا اليوم عيد الميلاد المجيد، وفق الجداول التي تحددها الجهات المختصة دون تغيير.

تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بهذه المناسبة عيد الميلاد المجيد، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص التهاني إلى جميع المواطنين الأقباط بمناسبة الاحتفال بـعيد الميلاد المجيد.

وأعرب عن أمله في أن تعود هذه المناسبة عيد الميلاد المجيد، على مصر وشعبها بكل الخير والأمان والطمأنينة.

عيد الميلاد المجيد

مناسبة تعكس الوحدة الوطنية

يعكس هذا القرار حرص الدولة على مشاركة جميع فئات المجتمع المصري في الاحتفال بالمناسبات الدينية، كجزء من تأكيد قيم الوحدة الوطنية والتعايش المشترك الذي يميز المجتمع المصري.

الإجازات المدفوعة

وتمثل الإجازات المدفوعة «إجازة رسمية مدفوعة الأجر » التزاماً من الجهات الحكومية والخاصة تجاه العاملين، حيث تُعتبر فرصة لتقدير جهودهم وضمان توازن أفضل بين حياتهم المهنية والشخصية، كما أنها تسهم في تعزيز الروح الإيجابية والإنتاجية عند العودة للعمل بعد فترة من الراحة.

كما تُعد الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر فرصة للموظفين والعاملين لقضاء وقت ممتع مع عائلاتهم والاستمتاع بأجواء الاحتفالات. كما أنها تعكس التزام الحكومة بمنح العاملين حقوقهم، وتعزيز الروابط المجتمعية بين مختلف أطياف الشعب المصري، كما أن هذا القرار يشمل كافة العاملين بالدولة دون استثناء، ويؤكد على احترام الدولة لتنوع المناسبات والاحتفالات الوطنية، بما يساهم في ترسيخ قيم الوحدة الوطنية.

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