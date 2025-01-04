إجازة نصف العام الدراسي بالجامعات.. اعرف كم عدد الأيام للطلاب؟

إجازة نصف العام 2025 بالجامعات.. من اكثر الأسئلة التي تشغل محركات البحث المختلفة، وذلك بالتزامن مع اقتراب انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الاول 2025، لمعرفة موعد ومدة إجازة نصف العام الدراسي القادم، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال الموجز إجازة نصف العام 2025 بالجامعات.

إجازة نصف العام 2025 بالجامعات

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام 2025 بالجامعات، اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهى الخميس 6 فبراير 2025.

الفصل الدراسي الأول 2024/2025

والذي بدأت السبت 28 سبتمبر 2024، حيث انتهت الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا أمس الخميس 2 يناير 2025، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهى الخميس 23 يناير 2025.

موعد بدء الفصل الدراسي الاول 2025

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

حقيقة زيادة عدد أيام إجازة نصف العام الدراسي

خرجت وزارة التعليم عن صمتها ونفت كل تلك الإشاعات والأقاويل المتداولة حول زيادة عدد أيام إجازة نصف العام الدراسي 2025، وعلقت " لا صحة لما تم تداوله من أخبار حول زيادة عدد أيام أو مد إجازة نصف العام الدراسي .

خريطة العام الدراسي الجديد بالجامعات 2025

28 سبتمبر: بدء الدراسة للعام الجديد بالجامعات والمعاهد.

4 يناير: بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

25 يناير: بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

8 فبراير: بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

29 مايو: نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

حقيقة إقامة امتحانات الثانوية العامة بالجامعات

المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم نفى الأخبار المتداولة حول مقترح إقامة امتحانات الثانوية العامة في الجامعات، وأوضح أن الوزارة تهدف إلى تقليص عدد اللجان الخاصة بالامتحانات، وأن أي تفاصيل حول هذا الموضوع ما زالت قيد الدراسة وسيتم الإعلان عن أي صيغة نهائية إذا تم التوصل إليها

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