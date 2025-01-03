زيادة مدة إجازة نصف العام الدراسي 2025 لـ 3 أسابيع.. اعرف الحقيقة

زيادة فترة إجازة نصف العام الدراسي 2025 لـ 3 أسابيع.. تداولت بعض الأقاويل والأخبار حول إصدار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن زيادة فترة الإجازة بدلًا من أسبوعين فقط، الامر الذي أثار جدل كبير على السوشيال ميديا وجروبات أولياء الأمور.

ولهذا ارتفعت معدلات البحث وزيادة عدد النقرات عبر جوجل حول مدة إجازة نصف العام الدراسي 2025، وهل كل ما يتم تداوله حول زيادة عدد أيام إجازة نصف العام الدراسي حقيقة ام إشاعة.

وهنا سيجاوب الموجز على كل الأسئلة المتعلقة بـ زيادة فترة إجازة نصف العام الدراسي 2025 خلال التقرير التالي :

حقيقة زيادة عدد أيام إجازة نصف العام الدراسي

وبناءً على ما يتم تداوله حول زيادة عدد أيام إجازة نصف العام، خرجت وزارة التعليم عن صمتها ونفت كل تلك الإشاعات والأقاويل المتداولة حول زيادة عدد أيام إجازة نصف العام الدراسي 2025، وعلقت " لا صحة لما تم تداوله من أخبار حول زيادة عدد أيام أو مد إجازة نصف العام الدراسي .

موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي 2025

وبدأت إجازة نصف العام 2025 من يوم السبت الموافق 25 يناير وتسمر إجازة منتصف العام 2025 حتى الخميس 6 فبراير المقبل، لتستمر الإجازة أسبوعين فقط.

وأشارت الوزارة إلى عدم وجود نية لتغيير هذه المدة، وأن الإجازة ستظل كما هو مقرر، وتعتبر الإجازة بالنسبة لـ الطلاب وأولياء الأمور استراحة بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024/2025، وهي فترة تعتبر فرصة لتجديد النشاط والراحة.

خريطة العام الدراسي الجديد بالمدارس 2025

21 سبتمبر بدء الدراسة للعام الجديد بالمدارس.

- 11 يناير بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

25 يناير بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

8 فبراير بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

24 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

31 مايو بدء امتحانات الدبلومات الفنية.

14 يونيو بدء امتحانات الثانوية العامة.

خريطة العام الدراسي الجديد بالجامعات 2025

28 سبتمبر: بدء الدراسة للعام الجديد بالجامعات والمعاهد.

4 يناير: بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

25 يناير: بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

8 فبراير: بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

29 مايو: نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

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