إجازات شهر يناير 2025.. العطلات الرسمية وعيد الميلاد المجيد

إجازات شهر يناير 2025.. مع بداية العام الميلادي الجديد 2025، يتساءل العديد من المواطنين عن مواعيد الإجازات المرتقبة خلال إجازات شهر يناير، وفي هذا السياق، يقدم لكم موقع "الموجز" تفاصيل مواعيد الإجازات الرسمية في شهر يناير 2025، التي تتنوع بين الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الأسبوعية.



إجازات شهر يناير 2025 الرسمية

وتشمل الاجازات الرسمية في يناير 2025 التواريخ والمناسبات التالية:

الإجازات الرسمية في يناير 2025:

- يوم 7 يناير 2025 (الثلاثاء): إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

- يوم 25 يناير 2025 (السبت): إجازة بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

اجازات شهر يناير



يُذكر أن أول إجازة رسمية في العام الجديد هي عيد الميلاد المجيد في 7 يناير، تليها إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير في 25 يناير، الذي يصادف يوم السبت.

العطلات الأسبوعية في شهر يناير 2025

- يوم الجمعة 3 يناير: عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 4 يناير: عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 10 يناير: عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 11 يناير: عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 17 يناير: عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 18 يناير: عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 24 يناير: عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 25 يناير: عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 31 يناير: عطلة أسبوعية.



هذه هي أبرز الإجازات والعطلات الرسمية في شهر يناير 2025، التي ينتظرها المواطنون للاستمتاع بأوقات فراغهم ومناسباتهم الخاصة.



الإجازات والعطلات الرسمية في عام 2025

يوم الثلاثاء 7 يناير: إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

يوم السبت 25 يناير: إجازة بمناسبة عيد الشرطة.

يوم الإثنين 31 مارس: إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يوم الإثنين 21 أبريل: إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.

يوم الجمعة 25 أبريل: إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

يوم الخميس 1 مايو: إجازة بمناسبة عيد العمال.

يوم الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات.

يوم السبت 7 يونيو: إجازة بمناسبة عيد الأضحى.

يوم الخميس 27 يونيو: إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

يوم الإثنين 30 يونيو: إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.

يوم الأربعاء 23 يوليو: إجازة بمناسبة عيد الثورة.

يوم الخميس 6 سبتمبر: إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يوم الإثنين 6 أكتوبر: إجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر.

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