الإجازات الرسمية في شهر يناير 2025.. فرصة للراحة والاستمتاع

تعد الإجازات الرسمية في شهر يناير 2025 فرصة ذهبية للموظفين والعاملين في مصر للحصول على استراحة من ضغوط العمل اليومية والاستمتاع بالمناسبات الوطنية والدينية، ويتزامن هذا الشهر مع عدد من الإجازات الرسمية التي تمنح المواطنين أوقاتًا إضافية للراحة والاحتفال.

وتعرض الموجز بالتفصيل اجازات شهر يناير 2025 في السطور التالية

الإجازات الرسمية في شهر يناير 2025

يشمل شهر يناير 2025 العديد من الإجازات الرسمية التي يحتفل بها المصريون:

1. عيد الميلاد المجيد:

يصادف يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، ويعتبر من المناسبات الدينية المهمة التي يتمتع فيها العاملون بإجازة رسمية مدفوعة الأجر.



2. عيد الشرطة وثورة 25 يناير:

يوافق يوم السبت 25 يناير 2025، وهو عطلة أسبوعية تمنح العاملين فرصة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الهامة.

عطلات نهاية الأسبوع في يناير 2025

إلى جانب الإجازات الرسمية، يوفر شهر يناير عطلات نهاية الأسبوع، وهي كالتالي:

الجمعة 3 يناير.

السبت 4 يناير.

الجمعة 10 يناير.

السبت 11 يناير.

الجمعة 17 يناير.

السبت 18 يناير.

الجمعة 24 يناير.

السبت 25 يناير.

الجمعة 31 يناير.



حقوق العاملين في الإجازات السنوية

وفقًا لقانون العمل المصري، يتمتع العاملون في القطاعين العام والخاص بمجموعة من الحقوق المتعلقة بالإجازات السنوية، وتشمل:

1. إجازة 21 يومًا بأجر كامل للعامل الذي أمضى سنة كاملة في الخدمة.



2. إجازة 30 يومًا بأجر كامل للعامل الذي أمضى 10 سنوات أو أكثر لدى نفس صاحب العمل.



3. إجازة 30 يومًا بأجر كامل للعامل الذي تجاوز عمره 50 عامًا.

الإجازات الرسمية لعام 2025

يتضمن عام 2025 العديد من الإجازات الرسمية التي تشمل مناسبات دينية ووطنية، أبرزها:

7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

25 يناير: عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

30 مارس - 1 أبريل: عيد الفطر المبارك.

25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

1 مايو: عيد العمال.

20 أبريل - 23 أبريل: عيد الأضحى المبارك.

30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

17 يوليو: رأس السنة الهجرية.

23 يوليو: عيد الثورة.

5 أكتوبر: ذكرى المولد النبوي.

6 أكتوبر: ذكرى نصر أكتوبر.



تمنح الإجازات الرسمية في شهر يناير والعام بأكمله فرصة للعاملين للاسترخاء والاستمتاع بالأوقات العائلية، مما يعزز من التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

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