رئيس الوزراء يصدر قرارًا بنقل 1723 موظفًا للجهات المنتدبين إليها

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا يحمل رقم 4503 لسنة 2024، بشأن نقل 1723 موظفًا من جهات عملهم الأصلية إلى الجهات المنتدبين إليها.

وجاء هذا القرار بناءً على توصية الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والوظيفي للموظفين، وتوفير بيئة عمل مناسبة تدعم «لم شمل» أسرهم.

وتبين الموجز تفاصيل القرار في السطور التالية

تفاصيل قرار رئيس الوزراء بنقل الموظفين

يُعد هذا القرار الرابع من نوعه منذ تعديل قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عام 2021، حيث أرتفع إجمالي عدد الموظفين الذين تم نقلهم إلى 5577 موظفًا، وكان القرار الثالث قد صدر العام الماضي برقم 3044 لسنة 2023 وشمل نقل 1302 موظف، بينما شمل القرار الثاني لعام 2022 نقل 1423 موظفًا، والقرار الأول لعام 2021 نقل 1129 موظفًا.

وأصدر رئيس الوزراء تعليمات واضحة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإخطار الجهات المنقول منها وإليها الموظفون، وإتاحة الاستعلام عن موقفهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتحديث بيانات الموظفين المنتدبين:

https://seconded.caoa.gov.eg.

دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دراسة طلبات نقل الموظفين المنتدبين من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، ووفقًا للقانون، يحق نقل الموظف الذي أمضى أربع سنوات في جهة انتدابه إذا كان يرغب في النقل وكانت الجهة المنتدب إليها بحاجة لخدماته.

وينص القانون رقم 6 لسنة 2021 على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، ويمنح القانون للجهاز سلطة دراسة احتياجات الجهات المختلفة للعاملين، وضمان تكافؤ الفرص وتوزيعهم وفقًا للصلاحية.

أهمية قرار رئيس الوزراء في تحسين بيئة العمل

يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق استقرار وظيفي ومجتمعي للموظفين، وتوفير بيئة عمل تدعم الإنتاجية والكفاءة، وكما يساهم القرار في تعزيز ثقة الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، خاصة مع تطور آليات التسجيل والاستعلام الإلكتروني لتسهيل إجراءات النقل.

هذا التطور يُظهر جهود الحكومة المستمرة لتحسين أداء الجهاز الإداري وضمان تحقيق العدالة الوظيفية، مما يعكس التزامها بالاستجابة لمتطلبات الموظفين والمجتمع بشكل عام.

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